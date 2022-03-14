Di seguito il comunicato:



Si è chiuso a Calimera (Le) il SECONDO TORNEO NAZIONALE A TABELLONE DI TENNIS IN CARROZZINA “IO POSSO” – II CAT. – FIT-LAB 3.11 (montepremi 1500 euro). Partito lo scorso giovedì 10 marzo ha visto protagonisti 26 atleti provenienti da tutta Italia, undici dei quali nella top 30 dell’attuale classifica italiana.

Si sono disputate ieri mattina le finali di singolo e di doppio.

Nel singolare si è affermato Luca Spano, del COUNTRY CLUB S.S.D. a.r.l di Castenaso (Bo), che si presentava come testa di serie n.2 per la classifica Fitlab 2022, su Edgar Andres Scalvini Lozano, dell’Active Sport ASD di Gussago (BS). Un netto 6-3 6-2, nonostante il livello tecnico simile dei due contendenti. Partita a senso unico con Spano che ha sbagliato pochissimo e ha sfruttato uno Scalvini più falloso del solito.

Spano protagonista anche del doppio, giocato in coppia con un altro “big”, Diego Amadori dell’O.S.H.A ASP COMO, giunto a Calimera come testa di serie n.1. Proprio loro si sono imposti sull’altra coppia, composta da Marco Pincella del Country Club Racket World di Villanova (Bo) e da Bruno Carlucci del CT Albinea (Re), in un match altalenante. Primo set nettamente a favore di Spano/Amadori (6-1). Nel secondo set la situazione si è ribaltata a favore di Pincella/Carlucci che hanno chiuso il set sul 6-2. Finale al cardiopalma con un long tie-break. Parte bene la coppia emiliana Pincella/Carlucci che si porta sul 4 a 1, ma non riesce a concretizzare il vantaggio e la partita si conclude sul 10-8, con un ace da parte di Spano.



Il SECONDO TORNEO NAZIONALE DI TENNIS IN CARROZZINA “IO POSSO” è tornato nel Salento a distanza di due anni, sempre organizzato da ASD Circolo Tennis Calimera e “2HE – IO POSSO“. Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale. Si è svolto nell’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi in via Verdi 130 a Calimera (Le): nato nel 1978, presenta quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto dove si è svolto il torneo. Organizzato con il supporto del Fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e tecnico nazionale Enrico Ranieri, ha goduto del patrocinio di Federazione Italiana Tennis, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.

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2HE è l’associazione attuatrice del progetto solidale nazionale IO POSSO, nato sei sette anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018: da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 è nata «La Terrazza “Tutti al mare!”», il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato da 2HE-IO POSSO su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le).

Da sempre 2HE-IO POSSO promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. Nell’ultimo anno, tra l’altro, ha realizzato il progetto-pilota “Resilienza a domicilio” che ha portato il sostegno psicologico nelle case di dieci famiglie colpite da questa malattia e F.A.DO. (Formazione Assistenti DOmiciliari), il corso teorico pratico per OSS sulle specificità sanitarie dell’ADI per nuclei familiari colpiti da SLA o da altre malattie con decorso affine. Con IO POSSO l’associazione 2HE ha inoltre avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Dettagli su www.ioposso.eu

Partecipanti