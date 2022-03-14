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Tennis in carrozzina: a Calimera la vittoria di Luca Spano "Io posso"

14 Marzo 2022
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Di seguito il comunicato:

Si è chiuso a Calimera (Le) il SECONDO TORNEO NAZIONALE A TABELLONE DI TENNIS IN CARROZZINA “IO POSSO” – II CAT. – FIT-LAB 3.11 (montepremi 1500 euro)Partito lo scorso giovedì 10 marzo ha visto protagonisti 26 atleti provenienti da tutta Italia, undici dei quali nella top 30 dell’attuale classifica italiana.

Si sono disputate ieri mattina le finali di singolo e di doppio.

Nel singolare si è affermato Luca Spano, del COUNTRY CLUB S.S.D. a.r.l di Castenaso (Bo), che si presentava come testa di serie n.2 per la classifica Fitlab 2022, su Edgar Andres Scalvini Lozano, dell’Active Sport ASD di Gussago (BS). Un netto 6-3 6-2, nonostante il livello tecnico simile dei due contendenti. Partita a senso unico con Spano che ha sbagliato pochissimo e ha sfruttato uno Scalvini più falloso del solito.

Spano protagonista anche del doppio, giocato in coppia con un altro “big”, Diego Amadori dell’O.S.H.A ASP COMO, giunto a Calimera come testa di serie n.1. Proprio loro si sono imposti sull’altra coppia, composta da Marco Pincella del Country Club Racket World di Villanova (Bo) e da Bruno Carlucci del CT Albinea  (Re), in un match altalenante. Primo set nettamente a favore di Spano/Amadori (6-1). Nel secondo set la situazione si è ribaltata a favore di Pincella/Carlucci che hanno chiuso il set sul 6-2. Finale al cardiopalma con un long tie-break. Parte bene la coppia emiliana Pincella/Carlucci che si porta sul 4 a 1, ma non riesce a concretizzare il vantaggio e la partita si conclude sul 10-8, con un ace da parte di Spano.

Screenshot 20220314 062901Il SECONDO TORNEO NAZIONALE DI TENNIS IN CARROZZINA “IO POSSO” è tornato nel Salento a distanza di due anni, sempre organizzato da ASD Circolo Tennis Calimera e “2HE – IO POSSO“. Inserito nel calendario nazionale predisposto dalla Federazione Italiana Tennis in Carrozzina e valevole per il conseguimento di punteggio per la definizione della classifica nazionale. Si è svolto nell’impianto completamente accessibile del Circolo Tennis G. Monosi in via Verdi 130 a Calimera (Le): nato nel 1978, presenta quattro campi in terra battuta, di cui due al coperto dove si è svolto il torneo. Organizzato con il supporto del Fiduciario regionale per il tennis in carrozzina e tecnico nazionale Enrico Ranieri, ha goduto del patrocinio di Federazione Italiana Tennis, Comitato Italiano Paralimpico – sezione Puglia, Provincia di Lecce e Comune di Calimera.

***

2HE è l’associazione attuatrice del progetto solidale nazionale IO POSSO, nato sei sette anni fa attorno al visionario Gaetano Fuso (1976-2020), salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018: da una sua idea, supportata dalla moglie Giorgia Rollo e da un gruppo di amici e sostenitori, nel 2015 è nata «La Terrazza “Tutti al mare!”», il primo accesso attrezzato al mare per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, realizzato da 2HE-IO POSSO su un tratto di spiaggia libera della marina di San Foca di Melendugno (Le).

Da sempre 2HE-IO POSSO promuove iniziative tese a consentire, a chi è affetto da disabilità, di migliorare la propria qualità di vita, soddisfare i propri bisogni, realizzare le proprie aspirazioni e desideri. Nell’ultimo anno, tra l’altro, ha realizzato il progetto-pilota “Resilienza a domicilio” che ha portato il sostegno psicologico nelle case di dieci famiglie colpite da questa malattia e  F.A.DO. (Formazione Assistenti DOmiciliari), il corso teorico pratico per OSS sulle specificità sanitarie dell’ADI per nuclei familiari colpiti da SLA o da altre malattie con decorso affine. Con IO POSSO l’associazione 2HE ha inoltre avviato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Dettagli su www.ioposso.eu

 

Partecipanti

Cognome

Nome

Circolo

Scalvini Lozano

Edgar Andres

Active Sport ASD

Benazzi

Dario

ASD Canottieri Baldesio

Danila

Daniel

ASD E Culturale Sfide

Stefanizzi

Paolo

ASD Novoli

Sodero

Roberto

ASD Novoli

Erario

Andrea

ASD Novoli

D’andria

Marco

ASD Sport academy Taranto

Spadoni

Fabio

ASD Tennis Club Velino

Meini

Luca

CIRCOLO MANTOFLEX CECINA

Pincella

Marco

Country Club Racket World

Spano

Luca

COUNTRY CLUB S.S.D. a.r.l

Carlucci

Bruno

CT Albinea

Perfigli

Giacomo

Gr. Sp Unità Spinale Firenze

Greco

Pasquale

Gr. Sp Unità Spinale Firenze

Puccetti

Stefano

Montesport

Amadori

Diego

O.S.H.A ASP COMO

Consigli

Alessandro

Polisportiva 2M

Salustio

Nicola

Polisportiva Giannoccaro Monopoli

Magistà

Francesco

Polisportiva Giannoccaro Monopoli

Mantini

Gianluca

TC Sulmona

Degl’Innocenti

Lorenzo

TENNIS 2M – CAMPI BISENZIO

Ferrecchi

Alessandro

Tennis Club Albinea

Caputo

Salvatore

Tennis Club Nardò

Bonavita

Lorenzo

Tennis Molin del Ponte Montespert

Di Cosmo

Alfredo

Tennis Sporting Insubria

Felici

Francesco

Tennis Trainig School

D’agostini

Andrea

WTR Roma

 


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