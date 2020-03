Da stasera niente convogli da Roma, Milano, Venezia, Torino e Bologna per Lecce

Paola De Micheli, ministro dei Trasporti, ha firmato il decreto ieri. In vigore da oggi. Niente treni notturni a lunga percorrenza in questo periodo. All’atto pratico, riguardo alla Puglia, ad esempio non ci sono, da oggi, il Venezia-Lecce delle 15,52 né quelli da Torino, Roma, Bologna, Milano.

Comunicazione del ministero dei Trasporti:

Alla luce del decreto firmato ieri dalla ministra delle infrastrutture e dei trasporti, Paola De Micheli, relativo alla riduzione dei treni ordinari a lunga percorrenza, si comunica che, nell’ambito di tale decisione, da questa sera i treni notturni non saranno più disponibili.

Al fine di contrastare e contenere l’emergenza sanitaria da Coronavirus, il Mit sta progressivamente razionalizzando l’offerta in accordo con gli operatori sanitari, in considerazione del Dpcm dell’11 marzo.