In serata, per due casi di positività a corona virus fra cui un'infermiera

Dapprima il sindaco di Gravina in Puglia, ppi quella di Altamura, ne hanno dato.notizia in serata. Chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Altamura perché sono stati rilevati due casi di positività a corona virus: un’infermiera e la paziente che la sanitaria seguiva. Necessario dunque un intervento di sanificazione in quell’area.