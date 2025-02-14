rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Università del Salento, workshop “Folkbiology: pensiero popolare ed enti biologici” Il 24 febbraio

14 Febbraio 2025
Programma 24 Febbraio 2025 jpeg

Di seguito il comunicato:

Un evento di particolare rilievo scientifico e culturale: il workshop “Folkbiology: pensiero popolare ed enti biologici”, che si terrà il 24 febbraio 2025 presso la “Sala Chirico” del Monastero degli Olivetani a Lecce.

L’iniziativa è promossa dal Dottorato in Filosofia dell’Università del Salento, in collaborazione con l’Université Sorbonne di Parigi e l’Universität zu Köln, ed è organizzata dall’unico gruppo di ricerca in Italia dedicato alla Folkbiology. Questo centro si occupa dello studio del rapporto tra il sapere tradizionale e la scienza moderna, un ambito in cui l’Italia ha un enorme patrimonio culturale da valorizzare.

Tra i momenti più significativi del workshop, segnaliamo la Lectio magistralis del Dott. Song He (King Abdullah University, Arabia Saudita), che presenterà per la prima volta in Italia la sua recente scoperta: una nuova specie di cernia originatasi per ibridazione, confermata da analisi del DNA. Questo risultato fornisce una base scientifica a credenze tramandate da generazioni di pescatori, dimostrando come il sapere popolare possa anticipare la ricerca scientifica.

L’evento sarà accessibile anche in modalità remota, al link: http://tiny.cc/Seminario_Folkbiology.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione