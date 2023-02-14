Giuseppe Lenoci, un sedicenne di origine pugliese che abitava con la famiglia a Monte Urano, nelle Marche, morì in incidente stradale un anno fa, il 14 febbraio 2022. Era in un furgone, accanto al conducente, nella zona di Serra de’ Conti, in provincia di Ancona, circa cento chilometri da casa. Era impegnato in uno stage di alternanza scuola-lavoro. Anche da Canosa di Puglia, nel territorio di origine della famiglia, si chiede giustizia e si chiede una valutazione attenta su scuola-lavoro che negli ultimi mesi ha provocato anche vittime. I genitori di Giuseppe riferirono di non essere stati messi al corrente da nessuno, di una tale trasferta del figlio.

Chiuse le indagini sul sinistro, al conducente del furgone è contestato l’omicidio stradale.