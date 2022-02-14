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San Severo, danneggiati 17 alberi di ulivo A darne notizia è l'assessore comunale alle Politiche agricole

14 Febbraio 2022
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Diciassette alberi di ulivo sono stati danneggiati «in maniera irreversibile e irrecuperabile» in Puglia. Il gravissimo episodio si è verificato venerdì notte nelle campagne di San Severo. A darne notizia è l’assessore alle Politiche agricole del Comune foggiano, Felice Carrabba. Ne ha fatto «le spese il lavoro di gente onesta, che ogni mattina, quando il sole ancora non sorge- si legge in una nota-, s’incammina verso i propri campi per dar da mangiare sempre ai propri cari, nonostante l’età e gli acciacchi che ne derivano».
Stando all’esponente del governo locale, ignoti non si tratta «solamente« di una questione «estetica e materiale», ma è uno schiaffo alla gente che coltiva quella terra a San Severo, sempre più amara ed al tempo stesso sempre meno gratificante per via di soggetti prepotenti- recita il comunicato stampa-. Denunce sono partite e la giustizia farà il suo corso. Ai proprietari la solidarietà dell’intera Amministrazione comunale».

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