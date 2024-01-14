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8 Maggio 2026
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Zone di Murgia, foggiano e Valle d’Itria sottozero, nel potentino meno di -5 gradi Che freddo fa

14 Gennaio 2024
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L’immagine tratta da schema della protezione civile si riferisce ad Atella, in Basilicata: -5,1 gradi alle 4. È stata una notte sottozero in zone del foggiano come Faeto o Celle San Vito intorno ai -2 così come sottozero parti del Gargano o della Murgia, vedi Castel del Monte (-2,2) o Gravina in Puglia (-1). In valle d’Itria a Martina Franca il rilevatore ha fatto segnare 1,5 gradi in calo rispetto alle notti precedenti ma quello nella masseria Galeone, pure territorio di Martina Franca, si è fermato a -2. Quasi ovunque in Puglia, compreso il Salento, le temperature sono state inferiori ai 5 gradi.

 

 

 

 

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