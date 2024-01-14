Si inizia all’ora di pranzo con la prima giornata di ritorno nel campionato di calcio di serie A. Lazio-Lecce (ore 12,30) rappresenta per i salentini allenati da D’Aversa un impegno difficile perché i romani sono in un periodo positivo per gioco e risultati.

Serie C girone C: due posticipi oggi. Casertana-Messina alle 14 ed Audace Cerignola-Sorrento alle 20,45.

Serie D girone H: tra le partite in programma oggi (ore 14,30) Casarano-Gelbison, Gravina in Puglia-Rotonda, Martina-Bitonto, Paganese-Nardò, Santa Maria Cilento-Barletta e (ore 15) Città di Fasano-Città di Gallipoli, Fidelis Andria-Palmese, Team Altamura-Manfredonia.