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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

“La tazzina della legalità” dell’editore di Locorotondo, oggi presentazione a Milano Tratto dalla storia di un caffè calabrese nel mirino della malavita

14 Gennaio 2024
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Guglielmo caffè, “una delle imprese di eccellenza della nostra Calabria” dice l’economista Francesco Lenoci che oggi presenta il libro, subì un attentato.

“La tazzina della legalità” è tratto dalla storia di Guglielmo caffè appunto, che era nel mirino della malavita. L’iniziativa degli imprenditori calabresi ha superato, nel volgere di poche settimane dall’attentato dell’estate 2022, i confini nazionali. È stata raccontata in un libro edito da Giacovelli di Locorotondo, libro che viene presentato oggi a Milano.

 

 

 

 


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