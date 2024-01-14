Guglielmo caffè, “una delle imprese di eccellenza della nostra Calabria” dice l’economista Francesco Lenoci che oggi presenta il libro, subì un attentato.

“La tazzina della legalità” è tratto dalla storia di Guglielmo caffè appunto, che era nel mirino della malavita. L’iniziativa degli imprenditori calabresi ha superato, nel volgere di poche settimane dall’attentato dell’estate 2022, i confini nazionali. È stata raccontata in un libro edito da Giacovelli di Locorotondo, libro che viene presentato oggi a Milano.