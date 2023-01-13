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Terlizzi: collettiva d’arte Finissage tra una settimana

14 Gennaio 2023
FINISSAGE LOCANDINA APOCALITTICI E INTEGRATI

Di seguito il comunicato:

Due mesi espositivi importanti e fruttuosi si concludono presso la Pinacoteca de Napoli, luogo che attualmente   ospita la collettiva d’arte contemporanea intitolata “Apocalittici e Integrati” .

Nel pieno compimento degli obiettivi prefissati dalla curatrice Loredana Cacucciolo, sabato 21 Gennaio 2023  si svolgerà la  serata conclusiva, tra riflessioni, nuove prospettive ed  importanti eventi performativi.

Apocalittici e Integrati è un progetto, ispirato dall’intenso saggio di Umberto Eco (1964), imperniato sulla  comunicazione di massa, che a suo tempo creò una divisione di pensiero.

Rivisitando Apocalittici e Integrati, idealmente ci si propone una terza via, un nuovo pensiero, un nuovo punto di vista.

Dunque un evento che raccoglie importanti testimonianze artistiche, di una società in declino, ma che nasce con l’intento propositivo per l’artista ed il fruitore, inducendolo ad una profonda riflessione e condivisione di possibili indicazioni innovative e risolutive.

 

Organizzazione:

Amici della Fondazione “E. Pomarici  Santomasi” – Gravina di Puglia – Bari

Arte Contemporanea Eventi – Bari

NeoArtGallery- Roma /Istanbul

Adsumartecontemporanea – Terlizzi

Con il contributo di Home of Art – Bari

 

L’evento è patrocinato dal Comune di Terlizzi / Assessorato alle Politiche di Cultura – Coesione – Sociale

 

Sponsor ufficiali : Banca Generali Private in collaborazione con Francesco Notaro .

A cura  di Loredana Cacucciolo, presidente di Arte Contemporanea Eventi, Bari 

In collaborazione con

 

-Giorgio Bertozzi, presidente di  Neoartgallery, Roma/Istanbul,

 

-Ferdan Yusufi, direttore artistico della Neoartgallery, Roma/Istanbul

 

-Marisa D’Agostino, presidente degli Amici della Fondazione E. Pomarici  Santomasi, Gravina in Puglia 

L’evento coinvolge importanti autori, in un confronto tematico ed espressivo, tra linguaggio e pensiero artistico.

 

Artisti invitati: Maria Bonaduce, Loredana Cacucciolo, Carmelo Cotroneo, Marco Cotroneo, Pasquale Gustamacchia, Pietro Mastrota, Giovanni Morgese, Gabriga Pellegrini, Mario Pugliese, Pino Spadavecchia, Vincenza Spiridione, Antonio Sette, Emre Yusufi, Mauro Tersigni, Vittorio Valente, Valter Vari.

Negli spazi della Pinacoteca de Napoli, è ospitato un circuito comprensivo di opere pittoriche, scultore ed installazioni.

FINISSAGE.   Sabato 21 Gennaio 2023 –  Ore 17,30

Modera:

 

Prof.ssa D’Agostino Marisa

 

 

Saluti Istituzionali :

Sindaco del Comune di Terlizzi

Dott. re De Chirico Michelangelo

Assessore alla Cultura

Prof.ssa Rutigliani Ornella

 

 

Intervento:

“Arte come Filosofia, Apocalittici e Integrati” di

 

Andrea Cramarossa

Attore, regista e scrittore, fondatore del

Teatro delle Bambole con sede in Bari

 

 

Saluti conclusivi:

Prof.ssa Cacucciolo Loredana

Bertozzi Giorgio

 

Dott.re Notaro Francesco

 

 

Performance:

 

“Digitali, nonostante tutto”

Pensieri a due voci tra deriva e potenza generativa della comunicazione.

 

Stefania Carulli e Maria Dibattista

Teatroppiù AMG

 

Ingresso gratuito

 

 

Orari apertura

Lunedi chiuso

Dal martedì al giovedì,  dalle 10,00 alle 13,00

Venerdì,  dalle 10,00 alle 13,00 ; dalle 16,00 alle 19,00

Sabato, dalle 10,00 alle 13,00

Domenica chiuso


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