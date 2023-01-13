Di seguito il comunicato:
Due mesi espositivi importanti e fruttuosi si concludono presso la Pinacoteca de Napoli, luogo che attualmente ospita la collettiva d’arte contemporanea intitolata “Apocalittici e Integrati” .
Nel pieno compimento degli obiettivi prefissati dalla curatrice Loredana Cacucciolo, sabato 21 Gennaio 2023 si svolgerà la serata conclusiva, tra riflessioni, nuove prospettive ed importanti eventi performativi.
Apocalittici e Integrati è un progetto, ispirato dall’intenso saggio di Umberto Eco (1964), imperniato sulla comunicazione di massa, che a suo tempo creò una divisione di pensiero.
Rivisitando Apocalittici e Integrati, idealmente ci si propone una terza via, un nuovo pensiero, un nuovo punto di vista.
Dunque un evento che raccoglie importanti testimonianze artistiche, di una società in declino, ma che nasce con l’intento propositivo per l’artista ed il fruitore, inducendolo ad una profonda riflessione e condivisione di possibili indicazioni innovative e risolutive.
Organizzazione:
Amici della Fondazione “E. Pomarici Santomasi” – Gravina di Puglia – Bari
Arte Contemporanea Eventi – Bari
NeoArtGallery- Roma /Istanbul
Adsumartecontemporanea – Terlizzi
Con il contributo di Home of Art – Bari
L’evento è patrocinato dal Comune di Terlizzi / Assessorato alle Politiche di Cultura – Coesione – Sociale
Sponsor ufficiali : Banca Generali Private in collaborazione con Francesco Notaro .
A cura di Loredana Cacucciolo, presidente di Arte Contemporanea Eventi, Bari
In collaborazione con
-Giorgio Bertozzi, presidente di Neoartgallery, Roma/Istanbul,
-Ferdan Yusufi, direttore artistico della Neoartgallery, Roma/Istanbul
-Marisa D’Agostino, presidente degli Amici della Fondazione E. Pomarici Santomasi, Gravina in Puglia
L’evento coinvolge importanti autori, in un confronto tematico ed espressivo, tra linguaggio e pensiero artistico.
Artisti invitati: Maria Bonaduce, Loredana Cacucciolo, Carmelo Cotroneo, Marco Cotroneo, Pasquale Gustamacchia, Pietro Mastrota, Giovanni Morgese, Gabriga Pellegrini, Mario Pugliese, Pino Spadavecchia, Vincenza Spiridione, Antonio Sette, Emre Yusufi, Mauro Tersigni, Vittorio Valente, Valter Vari.
Negli spazi della Pinacoteca de Napoli, è ospitato un circuito comprensivo di opere pittoriche, scultore ed installazioni.
FINISSAGE. Sabato 21 Gennaio 2023 – Ore 17,30
Modera:
Prof.ssa D’Agostino Marisa
Saluti Istituzionali :
Sindaco del Comune di Terlizzi
Dott. re De Chirico Michelangelo
Assessore alla Cultura
Prof.ssa Rutigliani Ornella
Intervento:
“Arte come Filosofia, Apocalittici e Integrati” di
Andrea Cramarossa
Attore, regista e scrittore, fondatore del
Teatro delle Bambole con sede in Bari
Saluti conclusivi:
Prof.ssa Cacucciolo Loredana
Bertozzi Giorgio
Dott.re Notaro Francesco
Performance:
“Digitali, nonostante tutto”
Pensieri a due voci tra deriva e potenza generativa della comunicazione.
Stefania Carulli e Maria Dibattista
Teatroppiù AMG
Ingresso gratuito
Orari apertura
–Lunedi chiuso
Dal martedì al giovedì, dalle 10,00 alle 13,00
Venerdì, dalle 10,00 alle 13,00 ; dalle 16,00 alle 19,00
Sabato, dalle 10,00 alle 13,00
–Domenica chiuso