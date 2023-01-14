Di seguito una dichiarazione di Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:



Il sopralluogo sul cantiere della Statale 172, sollecitato personalmente all’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia – al quale hanno partecipato anche l’assessore Donato Pentassuglia, il deputato Dario Iaia, il sindaco e il consigliere comunale di Martina Franca, Gianfranco Palmisano e Grazia Lillo – è servito a dare concretezza alle mie parole. Negli ultimi anni ho suonato il campanello d’allarme sostenendo che la lentezza con la quale procedevano i lavori nascondeva complicazioni e ieri tutti ne hanno avuto consapevolezza. Fin dall’inizio avevo detto che il primo tratto che andava fatto era San Paolo-Martina Franca perché è il più pericoloso, invece, si è voluto investire su un tratto che non necessitava di lavori urgenti, quello che collega Orimini a Taranto.

L’incontro di ieri è però servito finalmente a fare sinergia: tutti abbiamo sollecitato l’Anas, noi di Fratelli d’Italia lo faremo anche attraverso i nostri parlamentari. L’on. Iaia andrà personalmente agli uffici di Roma per capire l’attesa variante a che punto è, perché il rischio è che neppure per la prossima estate la Statale sarà pronta, con tutti i disagi che questo comporta a residenti e turisti.