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Puglia, corretto il bollettino: 395100 attualmente positivi a test corona virus, incremento di 9757 rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione

14 Gennaio 2022
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La versione del bollettino epidemiologico regionale riportante originariamente 24406 casi di corona virus in un giorno è stata corretta dalla Regione Puglia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 14 gennaio 2022

9.757

Nuovi casi

14.647

Casi riconteggiati dall’1/1/2022 *

75.448

Test giornalieri

8

Persone decedute

* dal 1 gennaio 2022, secondo le nuove regole entrate in vigore, il conteggio comprende i casi diagnosticati a seguito dei test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e registrati nel nostro sistema informativo

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 8.631
Provincia di Bat: 2.807
Provincia di Brindisi: 2.601
Provincia di Foggia: 3.111
Provincia di Lecce: 3.872
Provincia di Taranto: 3.103
Residenti fuori regione: 194
Provincia in definizione: 87
84.659

Persone attualmente positive

530

Persone ricoverate in area non critica

56

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

395.100

Casi totali

6.665.442

Test eseguiti

303.394

Persone guarite

7.047

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 140.235
Provincia di Bat: 39.449
Provincia di Brindisi: 35.477
Provincia di Foggia: 64.960
Provincia di Lecce: 56.403
Provincia di Taranto: 54.934
Residenti fuori regione: 2.749
Provincia in definizione: 893

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