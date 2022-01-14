La versione del bollettino epidemiologico regionale riportante originariamente 24406 casi di corona virus in un giorno è stata corretta dalla Regione Puglia.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 14 gennaio 2022
Nuovi casi
Casi riconteggiati dall’1/1/2022 *
Test giornalieri
Persone decedute
* dal 1 gennaio 2022, secondo le nuove regole entrate in vigore, il conteggio comprende i casi diagnosticati a seguito dei test antigenici rapidi effettuati nelle farmacie e registrati nel nostro sistema informativo
Persone attualmente positive
Persone ricoverate in area non critica
Persone in terapia intensiva
Dati complessivi
Casi totali
Test eseguiti
Persone guarite
Persone decedute