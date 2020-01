Intorno alle cinque e mezza del pomeriggio l’incidente in autostrada A14. Tratto verso nord Poggio Imperiale-Termoli, prossimo al confine tra Puglia e Molise. Due auto si sono scontrate nei pressi di una stazione di servizio, per cause in corso di accertamento. Morto un bambino di tre anni, era in macchina con il padre rimasto ferito gravemente così come il conducente dell’altra vettura. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dalle lamiere.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)