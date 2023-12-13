Sono 260 i soggetti attuatori, 3910 progetti presentati dai Comuni della Puglia. Costo ammesso per circa 2,676 miliardi di euro.
Legenda: accanto al nome dell’ente il numero dei progetti ed il costo ammesso. Elenco di seguito:
Città metropolitana di Bari
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 13 € 13.998.210
COMUNE DI ADELFIA 14 € 10.940.467
COMUNE DI ALBEROBELLO 15 € 7.308.330
COMUNE DI ALTAMURA 42 € 83.222.037
COMUNE DI BARI 52 € 407.244.665,07
COMUNE DI BINETTO 12 € 2.163.075,94
COMUNE DI BITETTO 11 € 7.654.045,84
COMUNE DI BITONTO 21 € 26.617.990,00
COMUNE DI BITRITTO 10 € 12.856.907,85
COMUNE DI CAPURSO 16 € 17.136.096,39
COMUNE DI CASAMASSIMA 17 € 14.238.004,77
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 11 € 6.126.142,42
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 11 € 6.795.157,83
COMUNE DI CELLAMARE 15 € 5.198.834,80
COMUNE DI CONVERSANO 18 € 16.544.436,00
COMUNE DI CORATO 18 € 23.049.400,00
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 20 € 32.598.700,14
COMUNE DI GIOVINAZZO 17 € 11.375.321,33
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 11 € 16.592.936,00
COMUNE DI GRUMO APPULA 18 € 11.341.793,20
COMUNE DI LOCOROTONDO 18 € 8.961.209,84
COMUNE DI MODUGNO 23 € 23.175.489,00
COMUNE DI MOLA DI BARI 14 € 11.954.050,31
COMUNE DI MOLFETTA 23 € 40.033.311,59
COMUNE DI MONOPOLI 19 € 28.829.611,23
COMUNE DI NOCI 17 € 13.254.706
COMUNE DI NOICATTARO 18 € 14.269.932
COMUNE DI PALO DEL COLLE 17 € 15.312.927
COMUNE DI POGGIORSINI 23 € 3.784.439
COMUNE DI POLIGNANO A MARE 14 € 12.815.263
COMUNE DI PUTIGNANO 21 € 15.027.931
COMUNE DI RUTIGLIANO 17 € 12.500.731
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 25 € 32.449.795
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI 15 € 6.454.543,10
COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 15 € 13.258.413,57
COMUNE DI TERLIZZI 15 € 16.771.641
COMUNE DI TORITTO 17 € 10.493.731,82
COMUNE DI TRIGGIANO 22 € 27.586.187
COMUNE DI TURI 16 € 8.855.414
COMUNE DI VALENZANO 10 € 6.870.069
Provincia di Barletta-Andria-Trani
COMUNE DI ANDRIA 20 € 77.319.022
COMUNE DI BARLETTA 27 € 43.859.700
COMUNE DI BISCEGLIE 26 € 24.774.220
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 21 € 18.225.945,62
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 11 € 4.117.344
COMUNE DI MINERVINO MURGE 8 € 522.354
COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 10 € 2.610.505
COMUNE DI SPINAZZOLA 16 € 12.799.762,86
COMUNE DI TRANI 39 € 65.144.449
COMUNE DI TRINITAPOLI 18 € 13.544.971,37
Provincia di Brindisi
COMUNE DI CAROVIGNO 20 € 10.272.840
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA 12 € 5.642.684
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 9 € 1.839.279,17
COMUNE DI CISTERNINO 19 € 4.658.586,27
COMUNE DI ERCHIE 9 € 1.802.649,00
COMUNE DI FASANO 12 € 17.016.570
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 17 € 14.830.708
COMUNE DI LATIANO 13 € 6.063.244
COMUNE DI MESAGNE 21 € 19.407.197,8
COMUNE DI ORIA 12 € 4.896.883,0
COMUNE DI OSTUNI 15 € 6.087.029,8
COMUNE DI SAN DONACI 15 € 5.884.222
COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 11 € 1.247.843
COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 15 € 3.493.885
COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 8 € 6.145.553
COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 26 € 15.214.170
COMUNE DI TORCHIAROLO 13 € 6.708.811
COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA 12 € 6.783.581
COMUNE DI VILLA CASTELLI 13 € 4.800.965
COMUNE DI BRINDISI 35 € 47.760.361
Provincia di Foggia
COMUNE DI FOGGIA 42 € 66.803.020
COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 25 € 3.347.736
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 8 € 727.639
COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 11 € 813.840
COMUNE DI ACCADIA 43 € 26.708.306
COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI 12 € 2.127.153,00
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO 13 € 2.590.610,76
COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 28 € 5.058.330,20
COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 28 € 5.346.774,00
COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 21 € 2.069.140,00
COMUNE DI VOLTURINO 13 € 1.684.256,00
COMUNE DI CHIEUTI 12 € 1.943.026,38
COMUNE DI CELENZA VALFORTORE 12 € 1.554.345,31
COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO 14 € 1.577.933,00
COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 10 € 402.654,00
COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 11 € 1.777.994,00
COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA 10 € 1.385.420,27
COMUNE DI ROSETO VALFORTORE 13 € 1.836.003,96
COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA 10 € 1.335.495,00
COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 13 € 1.700.323,00
COMUNE DI ALBERONA 10 € 1.472.977,34
COMUNE DI CARLANTINO 14 € 1.767.291,00
COMUNE DI PANNI 11 € 609.898,00
COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO 11 € 481.495,00
COMUNE DI FAETO 12 € 1.671.296,00
COMUNE DI ISOLE TREMITI 11 € 9.353.687,26
COMUNE DI VOLTURARA APPULA 17 € 1.805.991
COMUNE DI CELLE DI SAN VITO 21 € 2.917.714
COMUNE DI BICCARI 11 € 631.221
COMUNE DI CANDELA 21 € 4.247.235
COMUNE DI ORDONA 29 € 3.574.897
COMUNE DI BOVINO 18 € 4.218.255
COMUNE DI ZAPPONETA 11 € 940.460
COMUNE DI RODI GARGANICO 8 € 1.337.355
COMUNE DI DELICETO 28 € 3.888.764
COMUNE DI SERRACAPRIOLA 9 € 865.592
COMUNE DI ISCHITELLA 10 € 458.351
COMUNE DI PESCHICI 9 € 1.488.464
COMUNE DI STORNARELLA 14 € 2.284.466
COMUNE DI STORNARA 9 € 4.991.523
COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 13 € 4.496.044
COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 9 € 2.759.305
COMUNE DI MATTINATA 12 € 3.151.357
COMUNE DI LESINA 9 € 1.605.928
COMUNE DI CARAPELLE 17 € 4.765.279
COMUNE DI TROIA 16 € 5.807.676
COMUNE DI CAGNANO VARANO 12 € 7.120.688
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 14 € 6.766.244
COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 9 € 3.074.639
COMUNE DI APRICENA 17 € 7.423.315
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 22 € 12.701.071
COMUNE DI VIESTE 9 € 9.448.667
COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO 10 € 1.717.307
COMUNE DI TORREMAGGIORE 12 € 11.132.527
COMUNE DI ORTA NOVA 8 € 5.136.972
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO 14 € 12.234.051
COMUNE DI LUCERA 19 € 13.604.633
COMUNE DI SAN SEVERO 21 € 30.122.414
COMUNE DI MANFREDONIA 23 € 24.701.069
COMUNE DI CERIGNOLA 34 € 27.291.071
Provincia di Lecce
COMUNE DI LECCE 44 € 53.795.010
COMUNE DI NARDÒ 42 € 21.896.376
COMUNE DI GALATINA 19 € 13.494.239
COMUNE DI COPERTINO 12 € 13.861.941
COMUNE DI GALLIPOLI 19 € 12.650.286
COMUNE DI CASARANO 16 € 12.650.286
COMUNE DI TRICASE 14 € 12.658.469
COMUNE DI GALATONE 16 € 10.630.158,1
COMUNE DI SURBO 12 € 5.687.441,3
COMUNE DI TREPUZZI 18 € 6.987.588,3
COMUNE DI MAGLIE 16 € 9.961.959,4
COMUNE DI LEVERANO 12 € 7.620.083,8
COMUNE DI SQUINZANO 7 € 1.069.815,0
COMUNE DI VEGLIE 9 € 3.005.006,0
COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 9 € 863.815,0
COMUNE DI CAVALLINO 12 € 4.352.615,5
COMUNE DI UGENTO 13 € 9.830.911
COMUNE DI CARMIANO 8 € 812.670
COMUNE DI TAVIANO 13 € 5.495.096
COMUNE DI LIZZANELLO 14 € 4.576.107
COMUNE DI TAURISANO 11 € 4.972.879
COMUNE DI MATINO 14 € 4.995.521
COMUNE DI RACALE 14 € 5.428.957
COMUNE DI CAMPI SALENTINA 19 € 9.968.512
COMUNE DI MELENDUGNO 16 € 6.571.796
COMUNE DI RUFFANO 12 € 10.310.193
COMUNE DI ARADEO 15 € 8.547.490
COMUNE DI MARTANO 17 € 6.980.457
COMUNE DI PARABITA 13 € 10.623.669
COMUNE DI CUTROFIANO 10 € 5.339.474,00
COMUNE DI LEQUILE 10 € 634.449,13
COMUNE DI SALICE SALENTINO 8 € 648.841,00
COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 15 € 2.807.804,00
COMUNE DI NOVOLI 11 € 3.241.653,00
COMUNE DI MELISSANO 15 € 6.484.257,00
COMUNE DI VERNOLE 9 € 1.124.384,00
COMUNE DI CALIMERA 15 € 5.598.092,22
COMUNE DI SCORRANO 13 € 4.567.481,00
COMUNE DI ALLISTE 8 € 1.682.719,00
COMUNE DI ALESSANO 8 € 538.822,00
COMUNE DI PORTO CESAREO 15 € 3.049.698,00
COMUNE DI COLLEPASSO 15 € 4.322.142,00
COMUNE DI POGGIARDO 14 € 3.551.431,00
COMUNE DI SANNICOLA 16 € 6.545.232,00
COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO 14 € 2.038.843,15
COMUNE DI GUAGNANO 10 € 513.442,00
COMUNE DI OTRANTO 8 € 1.422.423,00
COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 15 € 4.844.315,00
COMUNE DI ALEZIO 17 € 6.984.419,00
COMUNE DI CORSANO 9 € 3.515.931,00
COMUNE DI SOLETO 12 € 5.209.712,00
COMUNE DI PRESICCE 11 € 4.081.626,74
COMUNE DI NEVIANO 11 € 2.493.403,28
COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 10 € 4.094.979,00
COMUNE DI TUGLIE 11 € 2.406.098,00
COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 12 € 2.956.795,92
COMUNE DI MURO LECCESE 33 € 5.262.562,88
COMUNE DI SPECCHIA 21 € 3.728.077,00
COMUNE DI ANDRANO 11 € 1.866.007,50
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO €
COMUNE DI SALVE 11 € 1.990.264,00
COMUNE DI SUPERSANO 17 € 5.594.186,00
COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 21 € 2.875.869,00
COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 11 € 2.154.296,27
COMUNE DI CURSI 12 € 2.918.766,00
COMUNE DI ARNESANO 8 € 356.983,29
COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI 29 € 3.038.926,00
COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 11 € 3.937.423,98
COMUNE DI SPONGANO 13 € 4.915.990,00
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 21 € 2.524.573,50
COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 9 € 4.573.695,73
COMUNE DI MIGGIANO 10 € 1.369.505
COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 15 € 8.194.042
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME 11 € 1.399.238
COMUNE DI DISO 13 € 4.019.014
COMUNE DI CASTRI DI LECCE 15 € 2.403.025
COMUNE DI TIGGIANO 13 € 1.545.759
COMUNE DI BOTRUGNO 14 € 7.153.135
COMUNE DI MONTESANO SALENTINO 11 € 2.803.770
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 10 € 1.045.854
COMUNE DI CASTRO 11 € 1.451.032
COMUNE DI ORTELLE 10 € 1.420.677
COMUNE DI NOCIGLIA 5 € 371.147
COMUNE DI STERNATIA 10 € 2.883.757
COMUNE DI MELPIGNANO 22 € 3.337.747
COMUNE DI SAN CASSIANO 19 € 7.685.749,96
COMUNE DI ZOLLINO 11 € 1.407.996
COMUNE DI GIURDIGNANO 12 € 1.460.870
COMUNE DI SECLÌ 14 € 3.293.810
COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO 10 € 1.363.663
COMUNE DI CANNOLE 11 € 1.447.102
COMUNE DI PATÙ 38 € 3.528.074
COMUNE DI MARTIGNANO 11 € 2.549.649
COMUNE DI SURANO 11 € 2.202.551
COMUNE DI PALMARIGGI 12 € 469.105
COMUNE DI SANARICA 10 € 1.388.054
COMUNE DI GIUGGIANELLO 12 € 1.814.004
Provincia di Taranto
COMUNE DI GROTTAGLIE 20 € 15.140.198
COMUNE DI MOTTOLA 7 € 2.318.226
COMUNE DI ROCCAFORZATA 9 € 1.449.304
COMUNE DI MARTINA FRANCA 15 € 9.147.144
COMUNE DI GINOSA 16 € 6.280.859
COMUNE DI TARANTO 28 € 307.264.977,24
COMUNE DI PALAGIANO 14 € 3.334.644
COMUNE DI CRISPIANO 10 € 3.334.644
COMUNE DI TORRICELLA 13 € 6.485.071
COMUNE DI MARUGGIO 9 € 3.120.965
COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO 11 € 942.435
COMUNE DI MANDURIA 16 € 11.491.075
COMUNE DI AVETRANA 13 € 2.781.755
COMUNE DI MASAFRA 18 € 17.906.608
COMUNE DI SAVA 15 € 12.208.321
COMUNE DI LATERZA 12 € 3.387.581
COMUNE DI FRAGAGNANO 10 € 2.934.679
COMUNE DI LIZZANO 17 € 7.442.212
COMUNE DI MONTEMESOLA 3 € 227.897,00
COMUNE DI CAROSINO 14 € 4.230.514
COMUNE DI PULSANO 10 € 3.772.935
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 12 € 3.676.700
COMUNE DI MONTEIASI 12 € 1.444.546
COMUNE DI PALAGIANELLO 12 € 2.998.786
COMUNE DI LEPORANO 11 € 2.274.264
COMUNE DI FAGGIANO 15 € 3.321.121
COMUNE DI MONTEPARANO 10 € 1.311.153
COMUNE DI CASTELLANETA 17 € 15.270.779
COMUNE DI STATTE 8 € 6.396.271