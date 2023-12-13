Pnrr: dalla Puglia 3910 progetti comunali per oltre due miliardi e mezzo di euro COMUNE PER COMUNE i costi ammessi I dati su base provinciale

13 Dicembre 2023
PNRR

Sono 260 i soggetti attuatori, 3910 progetti presentati dai Comuni della Puglia. Costo ammesso per circa 2,676 miliardi di euro.

Legenda: accanto al nome dell’ente il numero dei progetti ed il costo ammesso. Elenco di seguito:

Città metropolitana di Bari

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 13 € 13.998.210

COMUNE DI ADELFIA 14 € 10.940.467

COMUNE DI ALBEROBELLO 15 € 7.308.330

COMUNE DI ALTAMURA 42 € 83.222.037

COMUNE DI BARI 52 € 407.244.665,07

COMUNE DI BINETTO 12 € 2.163.075,94

COMUNE DI BITETTO 11 € 7.654.045,84

COMUNE DI BITONTO 21 € 26.617.990,00

COMUNE DI BITRITTO 10 € 12.856.907,85

COMUNE DI CAPURSO 16 € 17.136.096,39

COMUNE DI CASAMASSIMA 17 € 14.238.004,77

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 11 € 6.126.142,42

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 11 € 6.795.157,83

COMUNE DI CELLAMARE 15 € 5.198.834,80

COMUNE DI CONVERSANO 18 € 16.544.436,00

COMUNE DI CORATO 18 € 23.049.400,00

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE 20 € 32.598.700,14

COMUNE DI GIOVINAZZO 17 € 11.375.321,33

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA 11 € 16.592.936,00

COMUNE DI GRUMO APPULA 18 € 11.341.793,20

COMUNE DI LOCOROTONDO 18 € 8.961.209,84

COMUNE DI MODUGNO 23 € 23.175.489,00

COMUNE DI MOLA DI BARI 14 € 11.954.050,31

COMUNE DI MOLFETTA 23 € 40.033.311,59

COMUNE DI MONOPOLI 19 € 28.829.611,23

COMUNE DI NOCI 17 € 13.254.706

COMUNE DI NOICATTARO 18 € 14.269.932

COMUNE DI PALO DEL COLLE 17 € 15.312.927

COMUNE DI POGGIORSINI 23 € 3.784.439

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 14 € 12.815.263

COMUNE DI PUTIGNANO 21 € 15.027.931

COMUNE DI RUTIGLIANO 17 € 12.500.731

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 25 € 32.449.795

COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI 15 € 6.454.543,10

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE 15 € 13.258.413,57

COMUNE DI TERLIZZI 15 € 16.771.641

COMUNE DI TORITTO 17 € 10.493.731,82

COMUNE DI TRIGGIANO 22 € 27.586.187

COMUNE DI TURI 16 € 8.855.414

COMUNE DI VALENZANO 10 € 6.870.069

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

COMUNE DI ANDRIA 20 € 77.319.022

COMUNE DI BARLETTA 27 € 43.859.700

COMUNE DI BISCEGLIE 26 € 24.774.220

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA 21 € 18.225.945,62

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA 11 € 4.117.344

COMUNE DI MINERVINO MURGE 8 € 522.354

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 10 € 2.610.505

COMUNE DI SPINAZZOLA 16 € 12.799.762,86

COMUNE DI TRANI 39 € 65.144.449

COMUNE DI TRINITAPOLI 18 € 13.544.971,37

 

Provincia di Brindisi

COMUNE DI CAROVIGNO 20 € 10.272.840

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA 12 € 5.642.684

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO 9 € 1.839.279,17

COMUNE DI CISTERNINO 19 € 4.658.586,27

COMUNE DI ERCHIE 9 € 1.802.649,00

COMUNE DI FASANO 12 € 17.016.570

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 17 € 14.830.708

COMUNE DI LATIANO 13 € 6.063.244

COMUNE DI MESAGNE 21 € 19.407.197,8

COMUNE DI ORIA 12 € 4.896.883,0

COMUNE DI OSTUNI 15 € 6.087.029,8

COMUNE DI SAN DONACI 15 € 5.884.222

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO 11 € 1.247.843

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 15 € 3.493.885

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO 8 € 6.145.553

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI 26 € 15.214.170

COMUNE DI TORCHIAROLO 13 € 6.708.811

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA 12 € 6.783.581

COMUNE DI VILLA CASTELLI 13 € 4.800.965

COMUNE DI BRINDISI 35 € 47.760.361

 

Provincia di Foggia

COMUNE DI FOGGIA 42 € 66.803.020

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA 25 € 3.347.736

COMUNE DI POGGIO IMPERIALE 8 € 727.639

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO 11 € 813.840

COMUNE DI ACCADIA 43 € 26.708.306

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI 12 € 2.127.153,00

COMUNE DI RIGNANO GARGANICO 13 € 2.590.610,76

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 28 € 5.058.330,20

COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA 28 € 5.346.774,00

COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 21 € 2.069.140,00

COMUNE DI VOLTURINO 13 € 1.684.256,00

COMUNE DI CHIEUTI 12 € 1.943.026,38

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE 12 € 1.554.345,31

COMUNE DI CASALNUOVO MONTEROTARO 14 € 1.577.933,00

COMUNE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 10 € 402.654,00

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 11 € 1.777.994,00

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA 10 € 1.385.420,27

COMUNE DI ROSETO VALFORTORE 13 € 1.836.003,96

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA 10 € 1.335.495,00

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 13 € 1.700.323,00

COMUNE DI ALBERONA 10 € 1.472.977,34

COMUNE DI CARLANTINO 14 € 1.767.291,00

COMUNE DI PANNI 11 € 609.898,00

COMUNE DI MOTTA MONTECORVINO 11 € 481.495,00

COMUNE DI FAETO 12 € 1.671.296,00

COMUNE DI ISOLE TREMITI 11 € 9.353.687,26

COMUNE DI VOLTURARA APPULA 17 € 1.805.991

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO 21 € 2.917.714

COMUNE DI BICCARI 11 € 631.221

COMUNE DI CANDELA 21 € 4.247.235

COMUNE DI ORDONA 29 € 3.574.897

COMUNE DI BOVINO 18 € 4.218.255

COMUNE DI ZAPPONETA 11 € 940.460

COMUNE DI RODI GARGANICO 8 € 1.337.355

COMUNE DI DELICETO 28 € 3.888.764

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 9 € 865.592

COMUNE DI ISCHITELLA 10 € 458.351

COMUNE DI PESCHICI 9 € 1.488.464

COMUNE DI STORNARELLA 14 € 2.284.466

COMUNE DI STORNARA 9 € 4.991.523

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE 13 € 4.496.044

COMUNE DI ASCOLI SATRIANO 9 € 2.759.305

COMUNE DI MATTINATA 12 € 3.151.357

COMUNE DI LESINA 9 € 1.605.928

COMUNE DI CARAPELLE 17 € 4.765.279

COMUNE DI TROIA 16 € 5.807.676

COMUNE DI CAGNANO VARANO 12 € 7.120.688

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 14 € 6.766.244

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO 9 € 3.074.639

COMUNE DI APRICENA 17 € 7.423.315

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS 22 € 12.701.071

COMUNE DI VIESTE 9 € 9.448.667

COMUNE DI SANNICANDRO GARGANICO 10 € 1.717.307

COMUNE DI TORREMAGGIORE 12 € 11.132.527

COMUNE DI ORTA NOVA 8 € 5.136.972

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO 14 € 12.234.051

COMUNE DI LUCERA 19 € 13.604.633

COMUNE DI SAN SEVERO 21 € 30.122.414

COMUNE DI MANFREDONIA 23 € 24.701.069

COMUNE DI CERIGNOLA 34 € 27.291.071

 

Provincia di Lecce

COMUNE DI LECCE 44 € 53.795.010

COMUNE DI NARDÒ 42 € 21.896.376

COMUNE DI GALATINA 19 € 13.494.239

COMUNE DI COPERTINO 12 € 13.861.941

COMUNE DI GALLIPOLI 19 € 12.650.286

COMUNE DI CASARANO 16 € 12.650.286

COMUNE DI TRICASE 14 € 12.658.469

COMUNE DI GALATONE 16 € 10.630.158,1

COMUNE DI SURBO 12 € 5.687.441,3

COMUNE DI TREPUZZI 18 € 6.987.588,3

COMUNE DI MAGLIE 16 € 9.961.959,4

COMUNE DI LEVERANO 12 € 7.620.083,8

COMUNE DI SQUINZANO 7 € 1.069.815,0

COMUNE DI VEGLIE 9 € 3.005.006,0

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 9 € 863.815,0

COMUNE DI CAVALLINO 12 € 4.352.615,5

COMUNE DI UGENTO 13 € 9.830.911

COMUNE DI CARMIANO 8 € 812.670

COMUNE DI TAVIANO 13 € 5.495.096

COMUNE DI LIZZANELLO 14 € 4.576.107

COMUNE DI TAURISANO 11 € 4.972.879

COMUNE DI MATINO 14 € 4.995.521

COMUNE DI RACALE 14 € 5.428.957

COMUNE DI CAMPI SALENTINA 19 € 9.968.512

COMUNE DI MELENDUGNO 16 € 6.571.796

COMUNE DI RUFFANO 12 € 10.310.193

COMUNE DI ARADEO 15 € 8.547.490

COMUNE DI MARTANO 17 € 6.980.457

COMUNE DI PARABITA 13 € 10.623.669

COMUNE DI CUTROFIANO 10 € 5.339.474,00

COMUNE DI LEQUILE 10 € 634.449,13

COMUNE DI SALICE SALENTINO 8 € 648.841,00

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE 15 € 2.807.804,00

COMUNE DI NOVOLI 11 € 3.241.653,00

COMUNE DI MELISSANO 15 € 6.484.257,00

COMUNE DI VERNOLE 9 € 1.124.384,00

COMUNE DI CALIMERA 15 € 5.598.092,22

COMUNE DI SCORRANO 13 € 4.567.481,00

COMUNE DI ALLISTE 8 € 1.682.719,00

COMUNE DI ALESSANO 8 € 538.822,00

COMUNE DI PORTO CESAREO 15 € 3.049.698,00

COMUNE DI COLLEPASSO 15 € 4.322.142,00

COMUNE DI POGGIARDO 14 € 3.551.431,00

COMUNE DI SANNICOLA 16 € 6.545.232,00

COMUNE DI CORIGLIANO D’OTRANTO 14 € 2.038.843,15

COMUNE DI GUAGNANO 10 € 513.442,00

COMUNE DI OTRANTO 8 € 1.422.423,00

COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE 15 € 4.844.315,00

COMUNE DI ALEZIO 17 € 6.984.419,00

COMUNE DI CORSANO 9 € 3.515.931,00

COMUNE DI SOLETO 12 € 5.209.712,00

COMUNE DI PRESICCE 11 € 4.081.626,74

COMUNE DI NEVIANO 11 € 2.493.403,28

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 10 € 4.094.979,00

COMUNE DI TUGLIE 11 € 2.406.098,00

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO 12 € 2.956.795,92

COMUNE DI MURO LECCESE 33 € 5.262.562,88

COMUNE DI SPECCHIA 21 € 3.728.077,00

COMUNE DI ANDRANO 11 € 1.866.007,50

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO €

COMUNE DI SALVE 11 € 1.990.264,00

COMUNE DI SUPERSANO 17 € 5.594.186,00

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA 21 € 2.875.869,00

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR 11 € 2.154.296,27

COMUNE DI CURSI 12 € 2.918.766,00

COMUNE DI ARNESANO 8 € 356.983,29

COMUNE DI CASTRIGNANO DE’ GRECI 29 € 3.038.926,00

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO 11 € 3.937.423,98

COMUNE DI SPONGANO 13 € 4.915.990,00

COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 21 € 2.524.573,50

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 9 € 4.573.695,73

COMUNE DI MIGGIANO 10 € 1.369.505

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 15 € 8.194.042

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME 11 € 1.399.238

COMUNE DI DISO 13 € 4.019.014

COMUNE DI CASTRI DI LECCE 15 € 2.403.025

COMUNE DI TIGGIANO 13 € 1.545.759

COMUNE DI BOTRUGNO 14 € 7.153.135

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO 11 € 2.803.770

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE 10 € 1.045.854

COMUNE DI CASTRO 11 € 1.451.032

COMUNE DI ORTELLE 10 € 1.420.677

COMUNE DI NOCIGLIA 5 € 371.147

COMUNE DI STERNATIA 10 € 2.883.757

COMUNE DI MELPIGNANO 22 € 3.337.747

COMUNE DI SAN CASSIANO 19 € 7.685.749,96

COMUNE DI ZOLLINO 11 € 1.407.996

COMUNE DI GIURDIGNANO 12 € 1.460.870

COMUNE DI SECLÌ 14 € 3.293.810

COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO 10 € 1.363.663

COMUNE DI CANNOLE 11 € 1.447.102

COMUNE DI PATÙ 38 € 3.528.074

COMUNE DI MARTIGNANO 11 € 2.549.649

COMUNE DI SURANO 11 € 2.202.551

COMUNE DI PALMARIGGI 12 € 469.105

COMUNE DI SANARICA 10 € 1.388.054

COMUNE DI GIUGGIANELLO 12 € 1.814.004

 

Provincia di Taranto

COMUNE DI GROTTAGLIE 20 € 15.140.198

COMUNE DI MOTTOLA 7 € 2.318.226

COMUNE DI ROCCAFORZATA 9 € 1.449.304

COMUNE DI MARTINA FRANCA 15 € 9.147.144

COMUNE DI GINOSA 16 € 6.280.859

COMUNE DI TARANTO 28 € 307.264.977,24

COMUNE DI PALAGIANO 14 € 3.334.644

COMUNE DI CRISPIANO 10 € 3.334.644

COMUNE DI TORRICELLA 13 € 6.485.071

COMUNE DI MARUGGIO 9 € 3.120.965

COMUNE DI SAN GIORGIO IONICO 11 € 942.435

COMUNE DI MANDURIA 16 € 11.491.075

COMUNE DI AVETRANA 13 € 2.781.755

COMUNE DI MASAFRA 18 € 17.906.608

COMUNE DI SAVA 15 € 12.208.321

COMUNE DI LATERZA 12 € 3.387.581

COMUNE DI FRAGAGNANO 10 € 2.934.679

COMUNE DI LIZZANO 17 € 7.442.212

COMUNE DI MONTEMESOLA 3 € 227.897,00

COMUNE DI CAROSINO 14 € 4.230.514

COMUNE DI PULSANO 10 € 3.772.935

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 12 € 3.676.700

COMUNE DI MONTEIASI 12 € 1.444.546

COMUNE DI PALAGIANELLO 12 € 2.998.786

COMUNE DI LEPORANO 11 € 2.274.264

COMUNE DI FAGGIANO 15 € 3.321.121

COMUNE DI MONTEPARANO 10 € 1.311.153

COMUNE DI CASTELLANETA 17 € 15.270.779

COMUNE DI STATTE 8 € 6.396.271

