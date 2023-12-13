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Oggi il ct della nazionale italiana di pallavolo all’università di Bari Fefè De Giorgi presenta il suo libro "Egoisti di squadra"

13 Dicembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Fipav-comitato regionale Puglia:

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di volley campione del mondo presenterà il suo nuovo libro “Egoisti di Squadra”, scritto con la consulenza pedagogica di Giuliano Bergamaschi, edito da Mondadori, che racconta valori, strumenti, storie e concetti che Ferdinando De Giorgi ha imparato nel corso della sua straordinaria carriera sportiva che lo vede da oltre quarant’anni ai vertici dello sport mondiale. L’incontro, in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 17 presso l’Aula Magna del Palazzo Ateneo a Bari, sarà aperto dai saluti del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Stefano Bronzini seguito dagli interventi del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e di Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento Dirium dell’Università degli Studi di Bari. Modererà l’incontro Daniela Savino, Ricercatrice del Dipartimento ForPsiCom dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Nella mattinata di mercoledì 13 dicembre, alle 11.30, lo stesso De Giorgi, sarà nell’Aula 1 del CUS Bari per dialogare con l’Avv. Fabio Fistetto, Consulente legale di Lega Pallavolo Serie A, nell’incontro “La Good Governance nella Pallavolo: l’esperienza del progetto europeo Go2Volley”.


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