Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’elenco. Sono 51 le aree in Italia idonee ad essere sede del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività.

REGIONE BASILICATA

MT-1 Matera Montalbano Jonico

MT-2 Matera Montalbano Jonico

MT-3 Matera Matera

MT-15 Matera Bernalda

MT-16 Matera Bernalda, Montescaglioso

MT_PZ-6 Matera, Potenza Genzano di Lucania, Irsina

PZ-8 Potenza Genzano di Lucania

PZ-9 Potenza Genzano di Lucania

PZ-13 Potenza Genzano di Lucania

PZ-14 Potenza Genzano di Lucania

REGIONE PUGLIA

BA_MT-4 Bari, Matera Altamura, Matera

BA_MT-5 Bari, Matera Altamura, Matera

TA_MT-17 Matera, Taranto Laterza, Matera

TA_MT-18 Matera, Taranto Laterza, Matera

REGIONE LAZIO

VT-8 Viterbo Montalto di Castro

VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro

VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello

VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello

VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese

VT-16 Viterbo Corchiano

VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello

VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania

VT-26 Viterbo Canino

VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro

VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-29 Viterbo Ischia di Castro

VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania

VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania

VT-31 Viterbo Tuscania

VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania

VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania

VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania

VT-34 Viterbo Canino

VT-36 Viterbo Montalto di Castro

REGIONE PIEMONTE

AL-1 Alessandria Bosco Marengo, Novi Ligure

AL-3 Alessandria Alessandria, Oviglio

AL-8 Alessandria Alessandria, Quargnento

AL-13 Alessandria Castelnuovo Bormida, Sezzadio

AL-14 Alessandria Fubine Monferrato, Quargnento

REGIONE PUGLIA

BA-5 Bari Gravina in Puglia

REGIONE SARDEGNA

OR-60 Oristano Albagiara, Assolo, Usellus

OR-61 Oristano Albagiara, Usellus

SU-31 Sud Sardegna Mandas, Siurgus Donigala

SU-44 Sud Sardegna Segariu, Villamar

SU-45 Sud Sardegna Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna

SU-47 Sud Sardegna Nurri

SU-73_C Sud Sardegna Ortacesus

SU-74 Sud Sardegna Guasila

REGIONE SICILIA

TP-9 Trapani Calatafimi-Segesta

TP-11 Trapani Trapani