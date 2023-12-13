Il ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’elenco. Sono 51 le aree in Italia idonee ad essere sede del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività.
REGIONE BASILICATA
MT-1 Matera Montalbano Jonico
MT-2 Matera Montalbano Jonico
MT-3 Matera Matera
MT-15 Matera Bernalda
MT-16 Matera Bernalda, Montescaglioso
MT_PZ-6 Matera, Potenza Genzano di Lucania, Irsina
PZ-8 Potenza Genzano di Lucania
PZ-9 Potenza Genzano di Lucania
PZ-13 Potenza Genzano di Lucania
PZ-14 Potenza Genzano di Lucania
REGIONE PUGLIA
BA_MT-4 Bari, Matera Altamura, Matera
BA_MT-5 Bari, Matera Altamura, Matera
TA_MT-17 Matera, Taranto Laterza, Matera
TA_MT-18 Matera, Taranto Laterza, Matera
REGIONE LAZIO
VT-8 Viterbo Montalto di Castro
VT-9 Viterbo Canino, Cellere, Ischia di Castro
VT-11 Viterbo Soriano nel Cimino, Vasanello, Vignanello
VT-12 Viterbo Corchiano, Vignanello
VT-15 Viterbo Corchiano, Gallese
VT-16 Viterbo Corchiano
VT-20 Viterbo Gallese, Vignanello
VT-24 Viterbo Canino, Montalto di Castro
VT-25 Viterbo Tarquinia, Tuscania
VT-26 Viterbo Canino
VT-27 Viterbo Canino, Montalto di Castro
VT-28 Viterbo Arlena di Castro, Tuscania
VT-29 Viterbo Ischia di Castro
VT-30_A Viterbo Arlena di Castro, Piansano, Tuscania
VT-30_B Viterbo Piansano, Tuscania
VT-31 Viterbo Tuscania
VT-32_A Viterbo Arlena di Castro, Tessennano, Tuscania
VT-32_B Viterbo Arlena di Castro, Tuscania
VT-33 Viterbo Tessennano, Tuscania
VT-34 Viterbo Canino
VT-36 Viterbo Montalto di Castro
REGIONE PIEMONTE
AL-1 Alessandria Bosco Marengo, Novi Ligure
AL-3 Alessandria Alessandria, Oviglio
AL-8 Alessandria Alessandria, Quargnento
AL-13 Alessandria Castelnuovo Bormida, Sezzadio
AL-14 Alessandria Fubine Monferrato, Quargnento
REGIONE PUGLIA
BA-5 Bari Gravina in Puglia
REGIONE SARDEGNA
OR-60 Oristano Albagiara, Assolo, Usellus
OR-61 Oristano Albagiara, Usellus
SU-31 Sud Sardegna Mandas, Siurgus Donigala
SU-44 Sud Sardegna Segariu, Villamar
SU-45 Sud Sardegna Setzu, Tuili, Turri, Ussaramanna
SU-47 Sud Sardegna Nurri
SU-73_C Sud Sardegna Ortacesus
SU-74 Sud Sardegna Guasila
REGIONE SICILIA
TP-9 Trapani Calatafimi-Segesta
TP-11 Trapani Trapani