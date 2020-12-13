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Puglia, maltempo: allerta, codice giallo per temporali sul foggiano e per vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo: anche mareggiate

13 Dicembre 2020
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni: da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati su Puglia garganica, deboli sul resto del territorio regionale.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità dalle 8 per ventiquattro ore: si prevedono “venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con locali raffiche di burrasca forte, specie sui settori meridionali. Mareggiate
lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.

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