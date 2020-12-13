Non c’è stato il mercato concorso quest’anno, causa pandemia. Si è comunque svolta la 65/ma edizione della rassegna equina del cavallo delle Murge. Nella categoria puledri di 30 mesi si è affermato Oscar, allevato da Domenico Amatulli.

Secondo Oviedo Nesio di Vallenza di Pasquina Netti di Crispiano, terzo Oviedo di San Paolo da Galileo di Francesco Basile di Martina, quarto Over PM da Goldwin, di Matteo Pizzarelli di Noci, quinto Olympus da Erasmo di Massimo Natola di Ostuni. I presentati il 2 dicembre erano 75. Man mano si è proceduto ad una ulteriore selezione verso il cavallo moderno sportivo. Si è così giunti a 19 soggetti di classe A. Da questi la Regione Puglia ha scelto i prime due classificati Oscar e Oviedo Nesio. “I giudici Checco Curci e Fabio Silvestre si sono congratulati con gli allevatori per la ottima qualità di selezione riscontrata nei puledri di questa annata . Ringraziamenti e omaggi hanno presentato ai giudici i vertici Anamf Leonardo Fusillo, Oronzo Marangi, Giovambattista Recchia, per la serietà e la competenza mostrata nel lavoro svolto” riporta una comunicazione informale.