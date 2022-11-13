Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 278
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 115
Provincia di Foggia: 75
Provincia di Lecce: 233
Provincia di Taranto: 99
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 2
12.869
Persone attualmente positive
180
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.511.006
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 493.614
Provincia di Bat: 130.128
Provincia di Brindisi: 146.337
Provincia di Foggia: 214.521
Provincia di Lecce: 319.690
Provincia di Taranto: 207.464
Residenti fuori regione: 16.132
Provincia in definizione: 5.195