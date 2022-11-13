rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Puglia: 1533081 positivi a test corona virus, incremento di 864 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Novembre 2022
IMG 20200227 200332

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 novembre 2022

864

Nuovi casi

7.007

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 278
Provincia di Bat: 51
Provincia di Brindisi: 115
Provincia di Foggia: 75
Provincia di Lecce: 233
Provincia di Taranto: 99
Residenti fuori regione: 11
Provincia in definizione: 2
12.869

Persone attualmente positive

180

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.533.081

Casi totali

13.092.566

Test eseguiti

1.511.006

Persone guarite

9.206

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 493.614
Provincia di Bat: 130.128
Provincia di Brindisi: 146.337
Provincia di Foggia: 214.521
Provincia di Lecce: 319.690
Provincia di Taranto: 207.464
Residenti fuori regione: 16.132
Provincia in definizione: 5.195

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Bari-Virtus Entella 2-0, potrebbe essere stata la prova dei playout Calcio, serie B: Venezia promosso, Reggiana retrocessa. Ultima giornata, i pugliesi rischiano di dipendere da Pescara-Spezia

Screenshot 20260501 142213

Ostuni-Ceglie Messapica: incidente, morta 21enne di Bisceglie Due feriti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione