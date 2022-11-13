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Listeriosi: a Foggia primo caso accertato in Puglia, una donna incinta In rianimazione fino a ieri

13 Novembre 2022
Policlinico riuniti Foggia

Di Martino Abbracciavento:

Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno il primo caso di listeriosi registrato in Puglia è quello di una donna incinta. Ricoverata nel policlinico di Foggia ha lasciato ieri la rianimazione. Si ipotizza avesse mangiato un würstel.

Un secondo caso sospetto si ipotizza sempre a Foggia: un 55enne che aveva mangiato un tranezzino al salmone con la maionese.

Nei giorni scorsi, in Puglia, vari sequestri di alimenti ed in particolare di würstel (ma non solo) si erano verificati ad opera dei carabinieri del Nas, per la prevenzione della listeria.


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