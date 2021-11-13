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Vaccini anti corona virus: Puglia, dalla prossima settimana somministrazioni anche nelle farmacie Sottoscritto accordo

13 Novembre 2021
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All’inizio non tutte. Circa 250 sulle 1200 nella regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Le farmacie di comunità della Regione Puglia sono pronte per avviare le somministrazioni di vaccini anti-covid presso le loro sedi già a partire dalla prossima settimana.

Questo è emerso dall’incontro che si è tenuto al Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere Animale con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie convenzionate e con l’Ordine professionale dei Farmacisti.

Nel corso dell’incontro è stato infatti verificato il completamento degli adempimenti organizzativi propedeutici all’avvio delle attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid tramite le farmacie convenzionate, di cui all’accordo sottoscritto tra Regione-Federfarma-Assofarm e approvato in Giunta. Lo comunica il direttore del dipartimento Politiche per la Salute, Vito Montanaro.


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