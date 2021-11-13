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Puglia: 275692 positivi a test corona virus, incremento di 277 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 novembre 2021

277

Nuovi casi

19.769

Test giornalieri

0

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 55
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 46
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 86
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
3.787

Persone attualmente positive

160

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

275.692

Casi totali

4.438.604

Test eseguiti

265.044

Persone guarite

6.861

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.292
Provincia di Bat: 28.566
Provincia di Brindisi: 21.894
Provincia di Foggia: 48.739
Provincia di Lecce: 32.433
Provincia di Taranto: 42.229
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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