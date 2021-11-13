Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 55
Provincia di Bat: 13
Provincia di Brindisi: 15
Provincia di Foggia: 46
Provincia di Lecce: 63
Provincia di Taranto: 86
Residenti fuori regione: 0
Provincia in definizione: -1
3.787
Persone attualmente positive
160
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.292
Provincia di Bat: 28.566
Provincia di Brindisi: 21.894
Provincia di Foggia: 48.739
Provincia di Lecce: 32.433
Provincia di Taranto: 42.229
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 522