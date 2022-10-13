Alle 4,04 il sisma. Epicentro a cinque chilometri da San Giovanni Rotondo, dodici da San Marco in Lamis.
Costa catanzarese: terremoto di magnitudo 4,4 alle 0,45.
(immagine: fonte ingv.it)
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