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6 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta fino a sera per temporali Protezione civile, previsioni meteo

13 Ottobre 2022
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio, con quantitativi cumulati localmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

In Calabria oggi allerta arancione, dal basso Lazio le restanti regioni (compresa Sardegna) sono oggi in codice giallo.

 

 

 

 

 

 

 

 


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