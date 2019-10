Di seguito il comunicato:

La L.e.ge.a. Cisal Puglia: “Piena soddisfazione per la scelta dei soci di Aeroporti di Puglia S.p.a. per il proseguimento del triennio 2019/2021”. La L.e.ge.a. CISAL Puglia apprende con viva soddisfazione e plaude alla delibera per la nomina del triennio 2019-2021 dell’Organo Amministrativo nelle persone di Tiziano Onesti, Antonio Maria Vasile e Rosa Maria Conte“. “ La conferma alla guida di Aeroporti di Puglia S.p.a., da parte del Prof. Tiziano Onesti e del suo Vice Presidente Dott. Antonio Maria Vasile, riteniamo fosse la migliore delle soluzioni possibili anche e, soprattutto alla luce dell’ottimo lavoro svolto dagli stessi e da tutto il CDA per fare uscire dalla palude la stessa società di gestione travolta negli ultimi anni da scandali, inchieste giudiziarie, e gestioni improntate a tutto fuorché alla valorizzazione del personale interno e alla salvaguardia dei bilanci aziendali. “La decisione dell’assemblea dei soci riconfermando “uomini chiave” nel ruolo, consente alla stessa Aeroporti di Puglia S.p.a. di proseguire in regime di continuità e senza rallentamenti, verso quel percorso di crescita, definizione delle opere necessarie e di piena valorizzazione commerciale degli scali pugliesi. Tutto ciò rappresenta a nostro avviso, la migliore garanzia sia per la piena salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori che per il miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai passeggeri in transito presso gli stessi scali. Da domani stesso – conclude Pietro Lorusso – la Segreteria Regionale Puglia insieme al coordinamento delle RSA aziendali chiederà al Cda di Adp, un incontro per proseguire nel percorso di definizione sindacale prefissato, interrotto spesso dalla “leggerezza” di gestioni ampiamente passate, avviando da subito il confronto per addivenire a un accordo integrativo aziendale “Sano e Dignitoso” che garantisca una maggiore produttività alla stessa azienda e al contempo il giusto premio alle legittime aspettative dei lavoratori degli scali. Si ringrazia infine, il componente uscente del Cda di Aeroporti di Puglia S.p.a., dott.ssa Beatrice Lucarella, per la competenza e le capacità professionali dimostrate.