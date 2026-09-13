Di Nino Sangerardi:

Prenderà il via il prossimo 16 settembre da Foggia e proseguirà in tutte le province pugliesi il percorso partecipativo “MICS – Migrazione Condivisa e Sostenibile”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, che porterà alla redazione del nuovo Piano regionale delle Politiche migratorie, previsto dalla Legge Regionale n. 32 del 2009 (“Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia”).

Il programma, condotto dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale con il supporto tecnico del Consorzio NOVA, nell’ambito del Progetto Puglia Integrazione a valere su risorse FAMI 2021-2027, si svilupperà attraverso sei laboratori territoriali su scala provinciale, con l’obiettivo di promuovere un confronto strutturato tra i diversi soggetti che operano nel campo delle politiche migratorie, dell’inclusione sociale, dell’accesso ai servizi e della partecipazione.

I laboratori si svolgeranno, dalle 9.30 alle 17.30, secondo il seguente calendario:

–Foggia – Pinacoteca Il 9Cento – 16 settembre

–Trani – Biblioteca G. Bovio – 30 settembre

–Bari – Biblioteca La Rossani – 12 ottobre

–Taranto – Biblioteca Civica P. Acclavio – 28 ottobre

–Brindisi – MediaPorto – 11 novembre

–Lecce – Biblioteca Bernardini – Convitto Palmieri – 12 novembre .

Ogni incontro sarà preceduto da una relazione introduttiva di taglio scientifico e alternerà sessioni plenarie e sessioni di lavoro laboratoriale sui quattro ambiti tematici definiti dal Piano: le Politiche per il Lavoro, le Politiche Abitative, le Politiche della Salute e le Politiche per l’Empowerment. In ciascun ambito, i partecipanti, con l’ausilio di facilitatori, saranno chiamati ad elaborare almeno tre criticità prioritarie, tre proposte operative e tre raccomandazioni per la Regione Puglia, che costituiranno una base preziosa per definire le priorità del Piano Regionale delle Politiche Migratorie, che costituisce il principale strumento di programmazione in materia di integrazione delle persone migranti.

L’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta sottolinea che “l’obiettivo del percorso partecipativo è raccogliere contributi e proposte che ci aiuteranno a definire le priorità strategiche, le azioni e gli strumenti operativi delle nuove politiche migratorie della Regione Puglia. Se le Regioni non hanno poteri sul governo dei flussi migratori, possono però fare qualcosa di importante per garantire accoglienza e piena integrazione alle persone migranti che vivono nelle nostre comunità. Agli attori che parteciperanno agli incontri territoriali e a quelli che stanno inviando i loro contributi chiederemo di consegnarci tre raccomandazioni per la scrittura di un Piano triennale che sappia essere ambizioso e che, al tempo stesso, non eluda i punti critici che interessano il fenomeno migratorio sul nostro territorio”.

“Non possiamo ignorare che questo percorso partecipativo – prosegue Miglietta – si svolge in un momento caratterizzato da grande incertezza e paura a livello mondiale. Guerre, povertà, crisi ambientali e il crescente clima di odio alimentato anche da movimenti politici verso le persone che giungono nel nostro Paese devono farci interrogare su quale futuro vogliamo costruire. Abbiamo la responsabilità e l’urgenza di sviluppare strumenti per invertire questa deriva. La comunità pugliese ha l’occasione di ripartire proprio dal Piano regionale per le Politiche migratorie, che sono certa sarà attraversato da correnti di speranza”.