Di seguito il comunicato:



Si è svolta ieri a Roma l’Assemblea Congressuale ALI – Autonomie Locali Italiane che ha eletto quale suo nuovo Presidente nazionale il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, e quale vice presidente nazionale la Presidente ALI Puglia, Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, che nel suo intervento ha rimarcato il grande lavoro di squadra che ha segnato la rinascita di ALI.

«La Lega delle Autonomie Locali Italiane è il luogo comunitario in cui i temi dei diritti, delle pari opportunità, delle politiche ambientali, delle fragilità, dell’inclusione, delle donne, della legalità, della sanità, delle risorse, della trasparenza, viaggiano su azioni e atti concreti messi in campo dagli amministratori locali come vessillo del loro operato quotidiano, con piglio riformista e progressista – commenta Giovanna Bruno – L’autorevole e prestigiosa presidenza nazionale in capo a Roberto Gualtieri, che ha accettato di mettersi a servizio dell’associazione dopo l’esaltante stagione di Matteo Ricci, impone di raggiungere e oltrepassare tante frontiere ancora inesplorate, che si delineano via via che questa associazione cresce, conosce nuove realtà, abbracciando i nuovi aderenti.

Con questo spirito comunitario e pragmatico vogliamo essere testimoni per chi ancora non conosce ALI o è diffidente ad aderirvi: per le sue opportunità e per la sua capacità di essere sostegno e collettore.

Siamo pronti a fare la nostra parte, attraverso i delegati al consiglio nazionale e attraverso tutti coloro che sono tassello a vario titolo di questa esperienza associativa.

Sono grata per l’investitura a vice presidente nazionale, ruolo che eserciterò con la solita passione che meritano i territori e gli amministratori. C’è tanto lavoro e c’è spazio per tutti». Questi gli eletti nel Consiglio Nazionale: Maria Aida Episcopo (sindaca di Foggia); Giovanna Iacovone (vice sindaca di Bari); Angelica Lussoso (assessora di Taranto); Maria Marangi (direttora Ali Puglia – delegata di Martina Franca); Giacomo Marinaro (presidente consiglio comunale di Trani); Lorenzo Marchio Rossi (vice presidente provincia BAT);