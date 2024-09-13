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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo

13 Settembre 2024
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Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e  settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sicilia oggi in allerta per temporali secondo il bollettino del dipartimento della protezione civile. Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, settori adriatici di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia in allerta per vento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 12, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità fino alla prossima mezzanotte: si fa riferimento a “venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, con mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.


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