Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e settori di Emilia-Romagna, Marche, Lazio e Sicilia oggi in allerta per temporali secondo il bollettino del dipartimento della protezione civile. Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, settori adriatici di Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia in allerta per vento.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta. Il primo, con validità fino alle 12, fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sul resto del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo, con validità fino alla prossima mezzanotte: si fa riferimento a “venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, con mareggiate sulle coste esposte.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.