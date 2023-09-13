Di seguito un comunicato diffuso da Aforisma:

Diminuiscono le esportazioni e le importazioni in Puglia. Bilancia commerciale negativa per 844 milioni di euro (5.019.402.527 euro di export contro i 5.863.346.609 euro di import).

È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto dal data analyst Davide Stasi, che ha elaborato i dati più recenti sull’andamento delle esportazioni e delle importazioni, riferiti al primo semestre di quest’anno.

Come previsto, l’export era cresciuto solo per valore, ma non per quantità. Sgonfiata l’inflazione, diminuisce il fatturato dei prodotti pugliesi venduti all’estero.

«Le esportazioni – spiega Davide Stasi – rappresentano un utile indicatore per comprendere lo stato di salute della produzione interna e del commercio mondiale. Nel precedente trend di crescita è stata molto significativa l’impennata dei prezzi e in generale dei listini. L’incremento è stato è dovuto di più all’inflazione che ad un aumento dei volumi che sono cresciuti molto meno. Attraverso l’andamento dell’export, infatti, si può monitorare la competitività del sistema economico pugliese e la sua capacità di raggiungere gli altri Paesi che possono rivelarsi strategici per lo sviluppo del territorio. Le vendite oltreconfine per la Puglia – aggiunge Stasi – continuano ad essere sopravanzate dagli acquisti di carbone e di altre materie prime, soprattutto per effetto dell’energia, trend che manda al tappeto la nostra bilancia commerciale a livello regionale. L’export non è solo un’opportunità in più, ma quasi un obbligo per poter accrescere le quote di mercato. È importante, perciò, presidiare i mercati con più eventi, più guide, più promozioni, più presenze, ma anche attraverso la protezione dei nostri marchi. L’attenzione ai mercati esteri – chiosa Stasi – non può che diventare una priorità per le aziende che vogliono crescere, diversificando».

Dati riferiti alla Puglia – i primi dieci prodotti più esportati

Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (710.539.100); prodotti alimentari (591.900.001); macchinari e apparecchiature (545.955.557); prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (338.418.127); prodotti agricoli, animali e della caccia (317.837.951); articoli in gomma e materie plastiche (239.065.594); petrolio greggio e gas naturale (238.396.655); altri mezzi di trasporto (234.921.753); prodotti chimici (232.600.209); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (227.344.067). A seguire gli altri prodotti con quote decrescenti.

Dati riferiti a Lecce e provincia – i primi dieci prodotti più esportati

Riguardo ai prodotti maggiormente esportati all’estero, i valori più alti si registrano per macchinari e apparecchiature (219.704.920); articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili (66.351.099), articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia per 20.458.950); prodotti alimentari (17.636.754); prodotti agricoli, animali e della caccia (16.053.457); bevande (15.452.516); prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature (14.455.894); autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (11.320.152); merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie (6.532.318); prodotti tessili (6.211.268).

Ranking dinamica export gennaio-giugno 2022 gennaio-giugno 2023 2023 su 2022 milioni di euro % milioni di euro % variazioni % 1 Campania 8.236 2,7 10.337 3,2 25,5 2 Calabria 358 0,1 432 0,1 20,6 3 Marche 10.375 3,4 12.262 3,8 18,2 4 Molise 509 0,2 591 0,2 16,2 5 Piemonte 28.411 9,3 32.850 10,3 15,6 6 Abruzzo 4.562 1,5 5.112 1,6 12,1 7 Toscana 26.068 8,5 28.788 9,0 10,4 8 Liguria 5.055 1,6 5.497 1,7 8,7 9 Basilicata 1.541 0,5 1.645 0,5 6,7 10 Trentino-Alto Adige 5.864 1,9 6.130 1,9 4,5 11 Lombardia 80.748 26,3 83.594 26,2 3,5 12 Veneto 40.756 13,3 42.046 13,2 3,2 13 Emilia-Romagna 42.358 13,8 43.541 13,6 2,8 14 Puglia 5.092 1,7 5.019 1,6 -1,4 15 Umbria 2.994 1,0 2.883 0,9 -3,7 16 Lazio 16.306 5,3 14.776 4,6 -9,4 17 Friuli-Venezia Giulia 10.568 3,4 9.542 3,0 -9,7 18 Sicilia 8.099 2,6 6.710 2,1 -17,2 19 Valle d’Aosta 515 0,2 415 0,1 -19,3 20 Sardegna 4.247 1,4 3.215 1,0 -24,3 Italia 306.728 100,0 319.474 100,0 4,2 fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA

Import Puglia Import gennaio-giugno (I-II trimestre) 2021 gennaio-giugno (I-II trimestre) 2022 gennaio-giugno (I-II trimestre) 2023 AA01-Prodotti agricoli, animali e della caccia 427.534.482 544.690.851 595.704.846 AA02-Prodotti della silvicoltura 1.387.298 1.555.764 1.092.597 AA03-Prodotti della pesca e dell’acquacoltura 49.524.994 57.350.093 55.170.416 BB05-Carbone (esclusa torba) 165.583.247 627.724.334 479.876.128 BB06-Petrolio greggio e gas naturale 103.442.009 205.848.686 231.052.136 BB07-Minerali metalliferi 416.608.686 304.165.557 278.435.171 BB08-Altri minerali da cave e miniere 11.667.790 14.081.682 13.483.358 CA10-Prodotti alimentari 493.003.346 555.385.073 833.427.912 CA11-Bevande 11.691.289 14.200.548 16.192.907 CA12-Tabacco 16.845 51.186 47.194 CB13-Prodotti tessili 99.566.001 128.253.475 103.514.964 CB14-Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 156.790.108 213.280.113 197.905.488 CB15-Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 164.285.410 227.532.251 212.556.854 CC16-Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 39.924.027 62.259.124 53.646.609 CC17-Carta e prodotti di carta 29.253.412 48.458.228 50.265.226 CC18-Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 45.824 84.880 60.402 CD19-Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 200.955.847 409.970.624 180.090.461 CE20-Prodotti chimici 297.538.808 393.718.164 351.367.846 CF21-Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 334.516.372 339.506.389 130.775.072 CG22-Articoli in gomma e materie plastiche 133.460.464 184.166.226 182.092.084 CG23-Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 55.603.127 72.040.064 79.505.556 CH24-Prodotti della metallurgia 148.881.691 187.577.890 158.203.671 CH25-Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 76.683.692 115.774.784 147.585.980 CI26-Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 96.436.004 113.716.313 130.718.989 CJ27-Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 294.037.190 278.286.913 362.303.868 CK28-Macchinari e apparecchiature n.c.a. 402.141.137 377.001.464 434.896.246 CL29-Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 227.015.682 239.126.531 186.411.145 CL30-Altri mezzi di trasporto 174.408.088 138.579.012 133.607.520 CM31-Mobili 53.100.026 67.370.516 62.780.277 CM32-Prodotti delle altre industrie manifatturiere 76.475.496 101.754.121 87.532.531 EE38-Prodotti delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; prodotti dell’attività di recupero dei materiali 7.095.277 5.645.484 6.817.009 JA58-Prodotti delle attività editoriali 3.405.689 2.879.111 3.763.502 JA59-Prodotti delle attività di produzione cinematografica, video e programmi televisivi; registrazioni musicali e sonore 134.635 843.857 818.942 MC74-Prodotti delle altre attività professionali, scientifiche e tecniche 5.029 6.949 2.207 RR90-Prodotti delle attività creative, artistiche e d’intrattenimento 1.330.771 1.041.959 882.175 RR91-Prodotti delle attività di biblioteche, archivi, musei e di altre attività culturali 20.482 1.821.439 1.171.509 SS96-Prodotti delle altre attività di servizi per la persona 4.686 0 0 VV89-Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie 33.483.938 95.462.841 99.587.811 Totale 4.787.058.899 6.131.212.496 5.863.346.609 fonte: elaborazioni Osservatorio Economico AFORISMA