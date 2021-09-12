Monopoli a punteggio pieno, a quota 9, dopo avere battuto per 2-1 l’Acr Messina. Seguono Bari (battuto 1-0 in trasferta l’Az Picerno) e Taranto (3-1 al Palermo) con 7 punti. Quindi la Virtus Francavilla Fontana con 6 punti: ha espugnato Andria per 2-0, relegando la Fidelis all’ultimo posto con un punto in classifica, come Monterosi e Vibonese. Il Foggia è a centro classifica con 3 punti: è stato fermato (0-2) in casa dalla Turris, nella terza giornata del campionato di calcio di serie C girone C.

Coppa Italia di serie D, turno preliminare: risultati delle partite con squadre pugliesi. Bisceglie-Nola 0-3, Brindisi-Virtus Matino 2-1, Gravina in Puglia-Città di Fasano 6-5 dopo calci di rigore (tempi regolamentari:1-1).