rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

La pizza Santorella di Giuseppe Lacarbonara Pomodoro e basilico

13 Agosto 2025
noinotizie

A soli 23 anni, Giuseppe Lacarbonara si sta imponendo come una delle figure più promettenti dell’arte bianca italiana. Figlio di Stefano, fondatore della pizzeria Pomodoro e Basilico, Giuseppe non ha ereditato soltanto un mestiere, ma una missione: portare avanti la tradizione con uno sguardo proiettato al futuro.

Nel suo impasto convivono tecnica e sensibilità. Farine pregiate, lievitazioni lunghe, topping che valorizzano i migliori prodotti del territorio – dal capocollo di Martina Franca alla mortadella artigianale – si fondono in creazioni che parlano di Puglia, ma con linguaggio contemporaneo.

La sua pizza “Santorella”, già cult tra gli appassionati, è l’esempio perfetto di questo equilibrio tra radici e visione. E i riconoscimenti non tardano ad arrivare: Pomodoro e Basilico è inserita nella guida 50 Top Pizza tra le pizzerie eccellenti, segno che la nuova generazione è già qui, con le mani in pasta e le idee chiare. Da annoverare anche le altre menzioni su: Gambero rosso con 2 spicchi, Identità golose – pizza&cocktail, Lonely planet e La Repubblica.

Giuseppe non cerca il protagonismo, ma lo incarna. Il suo talento è concreto, quotidiano, silenzioso. E proprio per questo, destinato a durare. (ha collaborato Giovanni Fumarola )

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Lo studente di Monopoli in condizioni critiche per la caduta dal balcone durante la gita scolastica Cnddu

IMG 20260506 131807

È morto Evaristo Beccalossi Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione