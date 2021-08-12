Alle nove, nella sede aziendale di Plastica Puglia, la messa celebrata dal vescovo della diocesi di Conversano-Monopoli, Giuseppe Favale.

Di seguito il comunicato diffuso da Plastica Puglia:



Aiutare chi ha più bisogno: è l’obiettivo che si prefigge l’Associazione umanitaria “Lilly Colucci”, i cui volontari hanno consegnato questa mattina decine di pacchi dono ad alcuni nuclei familiari che versano in particolari situazioni di difficoltà. Nei pacchi sono presenti generi di prima necessità.

La consegna è avvenuta alla presenza della Presidente dell’Associazione, dott.ssa Miriam Colucci nella sede del sodalizio, a Monopoli.

La stessa Presidente ha consegnato, sempre in mattinata e in accordo con l’Assessore ai Servizi Sociali, avv. Miriam Gentile, pacchi viveri al Banco Alimentare di Monopoli, che aiuta 191 famiglie, segnalate dal Comune, e che hanno un indice ISEE inferiore a 3000 euro annui.

«Tra qualche giorno – ha detto la dott.ssa Colucci – Monopoli festeggerà la sua Protettrice, la Santissima Madonna della Madia. In occasione della ricorrenza, tanto sentita dalla popolazione, abbiamo accolto le richieste di aiuto che ci sono arrivate, augurandoci di aver donato a tanti un momento di serenità per Ferragosto».

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal Presidente onorario dell’Associazione, Grand’Uff. Barone Vitantonio Colucci