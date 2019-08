I mHackeroni sponsorizzati dai pugliesi sono quinti nel mondo

Scrive Lino Fornaro, responsabile di Evolumia:

Sono felice di comunicarvi che il nostro team di mHACKeroni si è piazzato al 5 posto!!! Bravi ragazzi!

Ricordo che lo scorso anno erano arrivati al 7° posto, quindi performance migliorate.

Questa è una ennesima testimonianza che in Italia i talenti ci sono e vanno valorizzati, prima che fuggano all’estero.

Noi di Evolumia siamo felicissimi di questo risultato perchè dimostra che abbiamo avuto ragione a scommettere su di loro.

Sui temi della Cyber Security bisogna investire e su tutti i fronti.

Bisogna diffondere cultura e consapevolezza, fornire risorse, aiutare il sistema.

Noi di Evolumia lo facciamo da sempre ed in diverse forme, in particolare con attività di awareness gratuite, la cui più importante espressione è il nostro CONFSEC che si tiene ormai da 5 anni ad ottobre, nel mese Europeo della cyber security.

Questa è la nostra prima esperienza di sponsorizzazione, siamo felici di averlo fatto ancor di più per i risultati ottenuti, perchè non basta parlare e discutere nei forum o sui social, bisogna agire.

#Evolumia, ha voluto dare un segnale forte all’intero paese di esserci, dalla #Puglia, di dare ancora una volta l’esempio, perchè a parlare son bravi tutti.

Forza #mHACKeroni, vi aspettiamo per festeggire insieme.