Alberobello: Joanna Teters and Family Affair, stasera

Tra le location scelte per la seconda edizione del Festival Costa dei Trulli non poteva mancare il Trullo Sovrano di Alberobello che il 13 agosto (ore 21) ospiterà il grande ritorno di Joanna Teters and Family Affair. L’americana Joanna Teters cantante e compositrice torna a riproporre il suo repertorio di brani inediti, accompagnata dai “The Family Affair” il quartetto composto da illustri e apprezzati musicisti italiani riconosciuti in tutto il mondo: il bassista e compositore Fratello Joseph Bassi, il pianista/tastierista Seby Burgio, Gaetano Partipilo al sax tenore e Dario Panza alla batteria. Ha raccontato le storie d’amore e le relazioni di un’intera generazione ed ha continuato a posare il suo sguardo sul reale riportandolo poi nelle sue canzoni.

Il Festival “Costa dei Trulli” coinvolge i comuni di Monopoli, Fasano, Conversano, Alberobello, Castellana Grotte. È realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e grazie al sostegno di due main sponsor: Vini di Puglia Varvaglione1921 e Autoclub, e di Torre Cintola Green Blue che partecipa come sponsor tecnico. È patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Il Riscatto delle Cicale | Comunicazione Web Editoria; Sistema Museo coop.a r.l.; Associazione Pro Loco di Monopoli; Neamedia Comunication; CTG Egnatia di Monopoli; Koinè – Associazione culturale di promozione turistica; FAI | Sezione di Brindisi. Nonché della sinergia con le seguenti Istituzioni Scolastiche: Conservatorio “Nino Rota” | Monopoli; IISS “da Vinci” di Fasano; Polo Liceale di Monopoli; IISS “G. Salvemini” | Fasano.

SCHEDA

JOANNA TETERS & THE FAMILY AFFAIR

JOANNA TETERS – vocals FRATELLO JOSEPH BASSI – el. bass / double bass SEBY BURGIO – keyboards GAETANO PARTIPILO – tenor sax DARIO PANZA – drums

Cantante – compositrice e affermata leader americana. Joanna Teters racchiude in sé un ingegno raramente riscontrabile nel panorama musicale di oggi. Ha saputo fondere con successo un marchio unico e appagante in cui prosperare pienamente. Dopo anni di formazione a New York ha conseguito la sua laurea nel prestigioso Berklee College of Music a Boston dove ha perfezionato i suoi studi e formazione come compositrice e interprete. Come front woman ha fatto parte di band quali; Mad Satta, Drew ofthe Drew, Lowtone Society e il nuovissimo progetto con i SUNDUB. Joanna Teters e un interprete che dimostra un grande talento grazie alla sua ampia versatilità e formidabile capacità di passare con disinvoltura da uno stile all’altro. Dalla musica dell’anima del blues al soul e funk d’annata, quello cioè degli anni Sessanta fino alle ultime sue declinazioni. Teters dichiara una forte passione e ispirazione per le grandi stelle del firmamento musicale, da Aretha Franklin a Stevie Wonder, passando per gli Sly & The Family Stone, alla regina delle voci Jazz Sarah Vaughan fino ad incontrare il reggae del compianto Bob Marley. Joanna Teters presenterà in esclusiva per l’italia, un repertorio di brani di nuova composizione accompagnata dai “The Family Affair” un quartetto composto da illustri e apprezzati musicisti Italiani riconosciuti in tutto il mondo: Il bassista e compositore Fratello Joseph Bassi, nonché ideatore dei The Family Affair, Il pianista/tastierista Seby Burgio, Gaetano Partipilo al sax tenore e Dario Panza alla Batteria.