rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Puglia, caldo: Fasano 33,5 gradi all’una e venti di notte. Bari oggi ancora in codice arancione Bollettino ondate di calore. Cerbero fino a sabato, poi Caronte

13 Luglio 2023
Screenshot 20230713 072029

Il dato riguardante Fasano è stato registrato come gli altri nella regione, dai rilevatori del dipartimento di protezione civile della Puglia. Quasi ovunque le temperature notturne hanno superato, non di poco, i venti gradi.

Fra le città campione, Bari oggi in codice arancione per le ondate di calore. L’anticiclone Cerbero farà boccheggiare fino a sabato. Da domenica Caronte è, secondo le previsioni, farà anche più caldo.

—–

Di seguito il bollettino del ministero della Salute:

Citta’ 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023
.ANCONA Livello2 Livello1 Livello1
.BARI Livello2 Livello2 Livello1
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello1 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello2
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello2 Livello2
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello2 Livello2
.MILANO Livello1 Livello1 Livello0
.NAPOLI Livello1 Livello1 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello1
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello2 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello1 Livello1 Livello0
.TRIESTE Livello2 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello1 Livello1 Livello1
.VERONA Livello1 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

IMG 20260504 215356

Conversano-Monopoli: auto contro un muretto, morto 69enne Nel pomeriggio

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione