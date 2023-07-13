Il dato riguardante Fasano è stato registrato come gli altri nella regione, dai rilevatori del dipartimento di protezione civile della Puglia. Quasi ovunque le temperature notturne hanno superato, non di poco, i venti gradi.

Fra le città campione, Bari oggi in codice arancione per le ondate di calore. L’anticiclone Cerbero farà boccheggiare fino a sabato. Da domenica Caronte è, secondo le previsioni, farà anche più caldo.

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Di seguito il bollettino del ministero della Salute:



* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)