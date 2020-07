Di Francesco Santoro:

Tamponi su base volontaria per chi proviene dalle aree più a rischio del Paese. L’indicazione arriva dalla task force pugliese per il contrasto al Covid-19 coordinata dall’epidemiologo, Pier Luigi Lopalco. L’organismo voluto dal presidente della Regione, Michele Emiliano, ha suggerito ai vari dipartimenti di prevenzione dell’Asl di raccomandare alle persone che arrivano in Puglia da Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna ed estero di sottoporsi al test per l’individuazione del Coronavirus.