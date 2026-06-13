Nella zona fra Torre Mozza e Torre San Giovanni l’incendio che in pieno giorno ha bruciato uno stabilimento balneare. I bagnanti sono stati evacuati.

Sempre nel leccese, rogo di vegetazione a Carpignano Salentino: a fuoco la pineta.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

E’ in fase di contenimento e sottomissione l’incendio divampato nell’area del parco naturale regionale Litorale di Ugento, su cui sta intervenendo la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) della Protezione civile Puglia con le squadre a terra dei volontari della Protezione civile regionale e dell’Arif-Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali, a supporto dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri Forestali. La SOUP ha attivato tre canadair della flotta antincendio di Stato di stanza a Lamezia Terme, che stanno operando ormai da diverse ore. Sono circa 700 le persone complessivamente evacuate dal Camping Riva di Ugento e dal resort Vivosa, secondo i dati raccolti dalla Protezione civile Puglia. Il forte vento e la vicinanza delle strutture turistiche hanno sicuramente reso più complicato l’intervento, ma la Protezione civile regionale in alcuni punti sta già provvedendo all’attivazione delle fasi di bonifica dell’incendio.

La situazione è stata seguita direttamente dal presidente Antonio Decaro, che si è confrontato con il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci, e con il capo Dipartimento Nazionale della Protezione civile, Fabio Ciciliano, e dall’assessore regionale alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, che commenta: “La collaborazione tra le forze del sistema di Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e dell’Arif ha permesso di intervenire con efficacia, nonostante le avverse condizioni meteorologiche. Ci aspetta una stagione AIB sicuramente impegnativa, che richiederà cooperazione e uno sforzo unitario per tutelare il territorio e le persone. Lavoriamo insieme per affrontare e risolvere le criticità. In queste ore le polemiche devono lasciare spazio solo all’impegno comune e al ringraziamento accorato a tutte le squadre che hanno operato e che sono ancora sul campo.”

Il presidente Decaro e l’assessore Ciliento esprimono, inoltre, vicinanza alle comunità e alle persone colpite.

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Di seguito il comunicato:

La presidente della V Commissione del Consiglio regionale della Puglia, Loredana Capone, sta convocando con urgenza una seduta per martedì 16 giugno, alle 12, per affrontare la grave emergenza incendi che nelle ultime ore ha colpito il Salento, provocando ingenti danni al patrimonio ambientale e alle attività economiche del territorio.

All’ordine del giorno della seduta vi sono gli incendi che hanno interessato in questi giorni la Puglia e, da ultimo, i Parchi regionali di Otranto e Ugento e l’area di Torre San Giovanni, con la distruzione di un lido balneare ed ettari di macchia mediterranea.

«Di fronte a quanto accaduto – dichiara la presidente Capone – è necessario fare piena luce sulle cause dei roghi, verificare l’efficacia delle attività di prevenzione e coordinamento degli interventi e individuare tutte le misure necessarie per sostenere i territori colpiti e rafforzare la tutela del nostro patrimonio ambientale».