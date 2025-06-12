Di Nino Sangerardi:

Il regista americano Martin Scorsese girerà in Italia la seconda stagione della serie The Saints. Le riprese, ambientate tra Puglia e Basilicata, sono previste nel prossimo mese di luglio.

Matera — le sue terre e paesi unici e affascinanti– pertanto si prepara ad accogliere una nuova produzione cinematografica internazionale.

Scorsese, maestro indiscusso del cinema, torna a girare in Italia per proseguire il suo importante progetto televisivo dedicato alle vite dei santi. Il regista realizzerà la seconda stagione di “The Saints”: docuserie che unisce spiritualità e cinematografia.

Ogni episodio è dedicato a una figura diversa della santità cristiana. In particolare verranno trattate le storie della Vergine Maria, San Pietro, San Carlo Acutis, San Patrizio, San Paolo, San Longino, Santa Lucia e San Tommaso Becket.

Le riprese si svolgeranno tra Puglia e Basilicata, con particolare attenzione a paesaggi che evocano la Palestina ai tempi del Vangelo.

Per questa nuova fase produttiva la società Lupin Film è alla ricerca di uomini e donne tra i 18 e i 74 anni da inserire come figuranti.

I candidati ideali devono risiedere nella Città dei Sassi , i Calanchi di Aliano, Pisticci, Montalbano Jonico e quindi Ginosa, Santeramo in Colle e Gravina nonchè presentare tratti somatici compatibili con l’ambientazione storica: carnagioni scure o olivastre, lineamenti mediterranei, sguardi intensi e naturali.

La ricerca pone particolare attenzione alla naturalezza dell’aspetto. Agli uomini è richiesto di avere capelli lunghi e barba piena, mentre per le donne sono esclusi look moderni: niente colorazioni artificiali, sopracciglia ridisegnate o interventi estetici evidenti.

La selezione punta a costruire un mondo credibile, che restituisca con rigore la quotidianità di un’epoca remota.

Una interessante opportunità per chi vive in territorio pugliese e lucano ” e sogna, anche solo per un giorno, di attraversare la storia con lo sguardo del cinema”.

Le informazioni e dettagli del casting sono reperibili sul sito www.castingnews.eu.