Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Venerdi 13 giugno, alle 18.00 nel Palazzo Baux di via De Cesare, “Il baricentro della marionetta, protagonista il designer Paolo Imperatori. Una novità inserita in questa quinta edizione del MAP Festival: uno speech affiancato alla lectio magistralis con lo stesso Imperatori. Il designer, fino al 2006, è stato l’unico assistente di Vico Magistretti. Si è occupato di industrial design, fotografia di architettura. Un suo progetto quello di un bastone per ipovedenti, è stato presentato alla 24° Esposizione Internazionale “Inequalities” della Triennale di Milano. Socio del Laboratorio di filosofia e cultura “Mechrì” diretto dal celebre filosofo Carlo Sini. Ingresso gratuito su prenotazione su eventbrite.

Il MAP Festival 2025, diretto da Gloria Campaner e Piero Romano, è realizzato dall’Orchestra della Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Soprintendenza al Patrimonio culturale subacqueo, il Ministero della Cultura, con il sostegno della BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Varvaglione Vini, Programma Sviluppo, Ninfole Caffè, Five Motors, Baux Cucine e Living.

A proposito di MAP Festival, segnaliamo le installazioni urbane allestite in diversi angoli della città e che resteranno in esposizione fino a lunedì 7 luglio. Fra queste, “Abbracciami”, nei Giardini Virgilio, site-specific sui temi della sostenibilità, dell’ecologia e della tutela del verde, a cura di Mario Rigo, stilista e consulente strategico di Luxury Fashion, in collaborazione con l’I.I.S.S. Del Prete – Falcone e con il gruppo Toma Italian Brands; “Disegno vuoto”, nella centrale via D’Aquino: installazione a cura di Peter Bottazzi, scenografo, architetto, designer di fama internazionale, site-specific fra il filiforme e l’incompiuto.

A cura del MAP Festival, tornano le installazioni “Map Graffiti”, nei vari quartieri della città, scritte sul manto stradale, per questa edizione dedicate ai Giochi del Mediterraneo 2026 e al valore educativo e civile dello sport e “Big MAP”, sul prato antistante la Concattedrale Gran Madre di Dio, altra installazione site-specific con tre grandi lettere che compongono la scritta MAP.

Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Siti: orchestramagnagrecia.it, mapfestival.it (info@mapfestival.it). Social: Facebook e Instagram.