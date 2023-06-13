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Puglia, maltempo: allerta temporali dal pomeriggio con peggioramento domani Protezione civile, previsioni meteo

13 Giugno 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo con validità dalle 13 per sette ore. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.

Il secondo con validità dalle 8 di domani, mercoledì 14 giugno, per sedici ore. Si prevedono” precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente  moderati, in particolare sul Gargano; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul resto del
territorio regionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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