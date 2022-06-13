Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 giugno 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 239
Provincia di Bat: 73
Provincia di Brindisi: 54
Provincia di Foggia: 132
Provincia di Lecce: 151
Provincia di Taranto: 65
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
19.318
Persone attualmente positive
237
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.120.727
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 378.159
Provincia di Bat: 100.934
Provincia di Brindisi: 107.155
Provincia di Foggia: 168.014
Provincia di Lecce: 228.012
Provincia di Taranto: 153.933
Residenti fuori regione: 8.702
Provincia in definizione: 3.693