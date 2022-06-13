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Puglia: 1148602 positivi a test corona virus, incremento di 719 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Giugno 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 giugno 2022

719

Nuovi casi

5.523

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 239
Provincia di Bat: 73
Provincia di Brindisi: 54
Provincia di Foggia: 132
Provincia di Lecce: 151
Provincia di Taranto: 65
Residenti fuori regione: 4
Provincia in definizione: 1
19.318

Persone attualmente positive

237

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.148.602

Casi totali

11.149.948

Test eseguiti

1.120.727

Persone guarite

8.557

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 378.159
Provincia di Bat: 100.934
Provincia di Brindisi: 107.155
Provincia di Foggia: 168.014
Provincia di Lecce: 228.012
Provincia di Taranto: 153.933
Residenti fuori regione: 8.702
Provincia in definizione: 3.693

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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