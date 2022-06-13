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Elezioni amministrative: Puglia, affluenza del 61,27 per cento DETTAGLIO COMUNI Scrutinio alle 14: aggiornamenti in tempo reale su NoiNotizie (www.noinotizie.it)

13 Giugno 2022
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Alle 14 lo scrutinio per le elezioni comunali che si sono svolte ieri. Aggiornamenti in tempo reale su NoiNotizie (www.noinotiie.it).

Si è votato in cinquanta Comuni pugliesi fra i 981 in Italia chiamati alla scelta dei nuovi sindaci. A livello nazionale l’affluenza è stata del 54,72 per cento.

In diciotto Comuni pugliesi con popolazione superiore ai quindicimila abitanti (fra essi le due città capoluogo Barletta e Taranto) in caso di mancato superamento del 50 per cento dei voti validi da parte di alcun candidato sindaco, ballottaggio il 26 giugno. A Matino e San Cassiano sindaci già eletti con il superamento del 50 per cento dei votanti: non avevano avversari. Il quadro sull’afffuenza nella regione si è definito alle 6 di stamani, sette ore dopo la chiusura dei seggi, quando sono stati diffusi dal ministero i dati di Bitonto e, ultimi, di Santeramo in Colle.

fonte: ministero dell’Interno

PUGLIA

50 su 50

18,95

42,95

61,27

66,52

BARI

11 su 11

19,08

44,40

62,52

68,34

ALBEROBELLO

18,63

46,88

65,28

71,71

BITONTO

20,16

44,16

63,63

67,62

CASSANO DELLE MURGE

18,22

42,25

60,74

69,09

CASTELLANA GROTTE

19,55

47,71

65,28

72,21

GIOVINAZZO

21,35

46,45

62,00

67,34

GRAVINA IN PUGLIA

20,00

46,77

68,14

76,42

MOLFETTA

19,29

42,58

56,96

60,63

POLIGNANO A MARE

16,65

40,65

58,77

69,70

SAMMICHELE DI BARI

15,53

40,35

62,16

64,61

SANTERAMO IN COLLE

16,69

43,26

63,05

69,52

TERLIZZI

18,57

46,51

65,25

70,76

BARLETTA-ANDRIA-TRANI

3 su 3

19,29

42,13

61,91

65,94

BARLETTA

19,27

43,28

62,20

66,06

CANOSA DI PUGLIA

18,45

38,32

57,62

61,90

SAN FERDINANDO DI PUGLIA

21,42

42,71

69,68

74,47

BRINDISI

1 su 1

18,43

40,20

59,91

71,40

SAN MICHELE SALENTINO

18,43

40,20

59,91

71,40

FOGGIA

12 su 12

19,03

45,72

62,38

65,46

CARPINO

12,12

47,61

60,78

63,88

CASTELLUCCIO DEI SAURI

27,07

54,76

72,03

71,69

CHIEUTI

21,21

46,32

59,07

63,85

ISCHITELLA

18,86

41,55

65,23

67,81

ISOLE TREMITI

21,22

72,46

84,88

85,43

MONTE SANT’ANGELO

19,64

42,10

58,24

61,29

MOTTA MONTECORVINO

20,63

60,61

74,31

70,65

ORSARA DI PUGLIA

16,90

43,88

60,32

63,04

RIGNANO GARGANICO

18,94

53,68

67,40

65,86

RODI GARGANICO

24,45

48,29

67,46

71,62

ROSETO VALFORTORE

8,06

20,44

27,62

38,18

STORNARA

22,86

56,83

78,88

82,73

LECCE

16 su 16

20,84

47,55

65,57

68,73

ARADEO

15,00

37,62

55,11

61,59

CASTRIGNANO DE’ GRECI

18,96

40,01

57,17

60,71

CASTRO

31,74

69,65

84,17

85,31

GALATINA

22,74

50,37

66,85

65,52

GALATONE

19,37

46,74

65,55

68,86

GUAGNANO

25,76

57,32

72,00

74,75

LEVERANO

18,69

41,60

60,60

71,20

MATINO (*)

19,16

40,84

61,00

61,35

MELENDUGNO

22,27

54,34

70,08

73,83

ORTELLE

21,59

52,86

75,78

76,50

OTRANTO

20,89

53,08

73,14

77,48

RUFFANO

17,89

38,52

58,46

65,78

SALICE SALENTINO

22,59

52,77

68,00

69,59

SAN CASSIANO (*)

21,17

47,61

75,54

78,35

SAN CESARIO DI LECCE

23,14

51,50

69,96

72,48

SCORRANO

22,94

50,20

69,67

73,10

TARANTO

7 su 7

17,76

39,28

57,50

63,97

CASTELLANETA

21,56

50,63

70,03

75,90

LEPORANO

20,78

46,84

64,19

71,58

MARTINA FRANCA

18,53

42,79

61,96

69,72

MOTTOLA

21,48

49,02

70,76

76,71

PALAGIANO

22,53

51,39

71,85

79,12

SAVA

19,63

46,30

63,92

68,54

TARANTO

16,24

34,63

52,13

58,52

Fritrak - Trasporto acqua




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