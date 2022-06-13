Alle 14 lo scrutinio per le elezioni comunali che si sono svolte ieri. Aggiornamenti in tempo reale su NoiNotizie (www.noinotiie.it).
Si è votato in cinquanta Comuni pugliesi fra i 981 in Italia chiamati alla scelta dei nuovi sindaci. A livello nazionale l’affluenza è stata del 54,72 per cento.
In diciotto Comuni pugliesi con popolazione superiore ai quindicimila abitanti (fra essi le due città capoluogo Barletta e Taranto) in caso di mancato superamento del 50 per cento dei voti validi da parte di alcun candidato sindaco, ballottaggio il 26 giugno. A Matino e San Cassiano sindaci già eletti con il superamento del 50 per cento dei votanti: non avevano avversari. Il quadro sull’afffuenza nella regione si è definito alle 6 di stamani, sette ore dopo la chiusura dei seggi, quando sono stati diffusi dal ministero i dati di Bitonto e, ultimi, di Santeramo in Colle.
fonte: ministero dell’Interno
|
50 su 50
|
18,95
|
42,95
|
61,27
|
66,52
|
BARI
|
11 su 11
|
19,08
|
44,40
|
62,52
|
68,34
|
ALBEROBELLO
|
18,63
|
46,88
|
65,28
|
71,71
|
BITONTO
|
20,16
|
44,16
|
63,63
|
67,62
|
CASSANO DELLE MURGE
|
18,22
|
42,25
|
60,74
|
69,09
|
CASTELLANA GROTTE
|
19,55
|
47,71
|
65,28
|
72,21
|
GIOVINAZZO
|
21,35
|
46,45
|
62,00
|
67,34
|
GRAVINA IN PUGLIA
|
20,00
|
46,77
|
68,14
|
76,42
|
MOLFETTA
|
19,29
|
42,58
|
56,96
|
60,63
|
POLIGNANO A MARE
|
16,65
|
40,65
|
58,77
|
69,70
|
SAMMICHELE DI BARI
|
15,53
|
40,35
|
62,16
|
64,61
|
SANTERAMO IN COLLE
|
16,69
|
43,26
|
63,05
|
69,52
|
TERLIZZI
|
18,57
|
46,51
|
65,25
|
70,76
|
BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|
3 su 3
|
19,29
|
42,13
|
61,91
|
65,94
|
BARLETTA
|
19,27
|
43,28
|
62,20
|
66,06
|
CANOSA DI PUGLIA
|
18,45
|
38,32
|
57,62
|
61,90
|
SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|
21,42
|
42,71
|
69,68
|
74,47
|
BRINDISI
|
1 su 1
|
18,43
|
40,20
|
59,91
|
71,40
|
SAN MICHELE SALENTINO
|
18,43
|
40,20
|
59,91
|
71,40
|
FOGGIA
|
12 su 12
|
19,03
|
45,72
|
62,38
|
65,46
|
CARPINO
|
12,12
|
47,61
|
60,78
|
63,88
|
CASTELLUCCIO DEI SAURI
|
27,07
|
54,76
|
72,03
|
71,69
|
CHIEUTI
|
21,21
|
46,32
|
59,07
|
63,85
|
ISCHITELLA
|
18,86
|
41,55
|
65,23
|
67,81
|
ISOLE TREMITI
|
21,22
|
72,46
|
84,88
|
85,43
|
MONTE SANT’ANGELO
|
19,64
|
42,10
|
58,24
|
61,29
|
MOTTA MONTECORVINO
|
20,63
|
60,61
|
74,31
|
70,65
|
ORSARA DI PUGLIA
|
16,90
|
43,88
|
60,32
|
63,04
|
RIGNANO GARGANICO
|
18,94
|
53,68
|
67,40
|
65,86
|
RODI GARGANICO
|
24,45
|
48,29
|
67,46
|
71,62
|
ROSETO VALFORTORE
|
8,06
|
20,44
|
27,62
|
38,18
|
STORNARA
|
22,86
|
56,83
|
78,88
|
82,73
|
LECCE
|
16 su 16
|
20,84
|
47,55
|
65,57
|
68,73
|
ARADEO
|
15,00
|
37,62
|
55,11
|
61,59
|
CASTRIGNANO DE’ GRECI
|
18,96
|
40,01
|
57,17
|
60,71
|
CASTRO
|
31,74
|
69,65
|
84,17
|
85,31
|
GALATINA
|
22,74
|
50,37
|
66,85
|
65,52
|
GALATONE
|
19,37
|
46,74
|
65,55
|
68,86
|
GUAGNANO
|
25,76
|
57,32
|
72,00
|
74,75
|
LEVERANO
|
18,69
|
41,60
|
60,60
|
71,20
|
MATINO (*)
|
19,16
|
40,84
|
61,00
|
61,35
|
MELENDUGNO
|
22,27
|
54,34
|
70,08
|
73,83
|
ORTELLE
|
21,59
|
52,86
|
75,78
|
76,50
|
OTRANTO
|
20,89
|
53,08
|
73,14
|
77,48
|
RUFFANO
|
17,89
|
38,52
|
58,46
|
65,78
|
SALICE SALENTINO
|
22,59
|
52,77
|
68,00
|
69,59
|
SAN CASSIANO (*)
|
21,17
|
47,61
|
75,54
|
78,35
|
SAN CESARIO DI LECCE
|
23,14
|
51,50
|
69,96
|
72,48
|
SCORRANO
|
22,94
|
50,20
|
69,67
|
73,10
|
TARANTO
|
7 su 7
|
17,76
|
39,28
|
57,50
|
63,97
|
CASTELLANETA
|
21,56
|
50,63
|
70,03
|
75,90
|
LEPORANO
|
20,78
|
46,84
|
64,19
|
71,58
|
MARTINA FRANCA
|
18,53
|
42,79
|
61,96
|
69,72
|
MOTTOLA
|
21,48
|
49,02
|
70,76
|
76,71
|
PALAGIANO
|
22,53
|
51,39
|
71,85
|
79,12
|
SAVA
|
19,63
|
46,30
|
63,92
|
68,54
|
TARANTO
|
16,24
|
34,63
|
52,13
|
58,52