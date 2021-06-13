Il gol della promozione è di Santarpia. Al quarantesimo minuto del secondo tempo il giocatore del Taranto ha siglato la terza rete dei rossoblu pugliese nella trasferta dell’ultima giornata di campionato: Lavello-Taranto 2-3.

Az Picerno-Gravina in Puglia 3-1. Classifica finale: Taranto 69 punti, Az Picerno 68. Taranto promosso in serie C. Per i pugliesi è il ritorno tra i professionisti dopo quattro anni.

Il campionato di calcio di serie D girone H si è concluso con le retrocessioni in Eccellenza di Puteolana e Brindisi. La Puteolana era retrocessa da varie settimane. Fra i risultati odierni: Brindisi-Portici 2-1, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 0-0, Sorrento-Real Agro Aversa 3-3. In classifica: Francavilla in Sinni e Real Agro Aversa 34 punti, Brindisi 33. Adriatici in penultima posizione, retrocessi.

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Di seguito una dichiarazione di Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto:



È stato un anno indimenticabile per lo sport rossoblu, non poteva mancare il calcio ad onorare Taranto, città dei XX Giochi del Mediterraneo.

I nostri ragazzi non meritavano di restare ancora in quella categoria, tutta la città sta ormai salendo di livello, e questi risultati non sono un caso, ma il frutto di tanto serio lavoro.

Taranto ha già dimostrato di recente, penso a SailGP, di essere pronta per i più grandi palcoscenici, sportivi, culturali, economici.

Noi, come sempre, svolgeremo il nostro ruolo, che è quello di occuparci dell’impiantistica comunale e di sostenere al meglio la società del Presidente Massimo Giove.

Ci abbiamo creduto anche prima del risultato di Venosa, come noto in relazione al progetto del nuovo stadio Erasmo Iacovone.

Oggi pensiamo alla festa e guardiamo avanti, con rinnovata fiducia e con grande entusiasmo, per tutto quello che aspetta la nostra città.

Per Taranto il vento è cambiato, complimenti a tutti i rossoblu.