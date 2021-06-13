rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Taranto promosso in serie C Calcio serie D girone H, retrocesso il Brindisi

13 Giugno 2021
IMG 20190901 065113

Il gol della promozione è di Santarpia. Al quarantesimo minuto del secondo tempo il giocatore del Taranto ha siglato la terza rete dei rossoblu pugliese nella trasferta dell’ultima giornata di campionato: Lavello-Taranto 2-3.

Az Picerno-Gravina in Puglia 3-1. Classifica finale: Taranto 69 punti, Az Picerno 68. Taranto promosso in serie C. Per i pugliesi è il ritorno tra i professionisti dopo quattro anni.

Il campionato di calcio di serie D girone H si è concluso con le retrocessioni in Eccellenza di Puteolana e Brindisi. La Puteolana era retrocessa da varie settimane. Fra i risultati odierni: Brindisi-Portici 2-1, Francavilla in Sinni-Fidelis Andria 0-0, Sorrento-Real Agro Aversa 3-3. In classifica: Francavilla in Sinni e Real Agro Aversa 34 punti, Brindisi 33. Adriatici in penultima posizione, retrocessi.

—–

Di seguito una dichiarazione di Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto:

È stato un anno indimenticabile per lo sport rossoblu, non poteva mancare il calcio ad onorare Taranto, città dei XX Giochi del Mediterraneo.

I nostri ragazzi non meritavano di restare ancora in quella categoria, tutta la città sta ormai salendo di livello, e questi risultati non sono un caso, ma il frutto di tanto serio lavoro.

Taranto ha già dimostrato di recente, penso a SailGP, di essere pronta per i più grandi palcoscenici, sportivi, culturali, economici.

Noi, come sempre, svolgeremo il nostro ruolo, che è quello di occuparci dell’impiantistica comunale e di sostenere al meglio la società del Presidente Massimo Giove.

Ci abbiamo creduto anche prima del risultato di Venosa, come noto in relazione al progetto del nuovo stadio Erasmo Iacovone.

Oggi pensiamo alla festa e guardiamo avanti, con rinnovata fiducia e con grande entusiasmo, per tutto quello che aspetta la nostra città.

Per Taranto il vento è cambiato, complimenti a tutti i rossoblu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione