Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi domenica 13 giugno 2021 in Puglia, sono stati registrati 4001 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 73 casi positivi: 13 in provincia di Bari, 21 in provincia di Brindisi, 8 nella provincia BAT, 18 in provincia di Foggia, 12 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.571.121 test.

232.428 sono i pazienti guariti.

13.217 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 252.233, così suddivisi:

94928 nella Provincia di Bari;

25498 nella Provincia di Bat;

19608 nella Provincia di Brindisi;

45029 nella Provincia di Foggia;

26776nella Provincia di Lecce;

39223nella Provincia di Taranto;

803 attribuiti a residenti fuori regione;

368 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.6.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/tUBXq