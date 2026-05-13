Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

In questi giorni l’Ufficio Tributi del Comune sta inviando ai cittadini gli avvisi di pagamento della TARI 2026 con l’importo pagabile in cinque rate oppure in un’unica soluzione entro il 31 luglio prossimo. Si precisa che si tratta di un importo unico, non saranno richieste altre somme da pagare a titolo di saldo come avvenuto per il 2025.

A seguito di quanto già evidenziato nell’ultimo Consiglio Comunale del 4 maggio scorso, si conferma che sono previste riduzioni della Tari per i cittadini residenti nell’agro non raggiunti dal servizio porta a porta nella raccolta dei rifiuti.

Pertanto, i cittadini che intendono verificare la propria posizione Tari potranno rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune per verifiche e chiarimenti.

L’Ufficio Tributi (1° piano Palazzo Ducale) resta a disposizione per fornire ogni informazione via pec al seguente indirizzo protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

Inoltre, si ricorda che l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e mercoledì mattina 9,00-12,00

Martedì e giovedì pomeriggio 15,00-17,00.

“Ci tengo a ricordare ai cittadini -ha evidenziato l’Assessore al Bilancio e ai Tributi Pasqualina Castronuovo– che ci sono giunte segnalazioni su diversi tentativi di truffa messi in atto tramite l’invio di messaggi SMS ingannevoli su presunte irregolarità relative alla tassa sui rifiuti. Sono messaggi con i quali è consigliabile non interagire in alcun modo. Per qualsiasi dubbio sulla TARI è bene fare riferimento esclusivamente all’Ufficio Tributi del Comune attraverso i contatti istituzionali o l’area riservata del portale web comunale”.