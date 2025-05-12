Di seguito il comunicato:

Ogni giovedì, alle 18:00, a partire dal 15 maggio si svolgeranno presso l’Ospedaletto di Martina Franca in via Orfanelli, 5 (in caso di pioggia a Palazzo Ducale) diverse lezioni dedicate agli studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità.

Gli incontri saranno tenuti da docenti diversi che tenteranno, in un’ora e mezza, di riassumere il programma ministeriale di quinto superiore cercando di creare e tessere collegamenti utili nelle diverse prove d’esame.

La rassegna prevede cinque appuntamenti a ingresso gratuito:

15 maggio – lezione di Fisica con il professor Martino Micoli (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca);

– lezione di Fisica con il professor (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca); 22 maggio lezione di Storia della Filosofia con il professor Enrico Consoli (Liceo Ginnasio Statale Aristosseno – Taranto);

lezione di Storia della Filosofia con il professor (Liceo Ginnasio Statale Aristosseno – Taranto); 29 maggio – lezione di Storia con la professoressa Antonia Lovecchio (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca);

– lezione di Storia con la professoressa (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca); 5 giugno – lezione di Matematica con la professoressa Maria Donatella Fasano (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca);

– lezione di Matematica con la professoressa (I.I.S.S. “E. Majorana” – Martina Franca); 12 Giugno – lezione di Letteratura italiana con la professoressa Maria Rosaria Liuzzi (Liceo Statale Tito Livio Martina Franca).

Se non sai come gestire gli ultimi giorni prima dell’esame e come ripassare i programmi di tutte le materie per arrivare ad affrontare serenamente prima gli scritti e poi l’esame orale senza soccombere all’ansia proviamo a darti una mano noi.

Notti prima degli esami – organizzata dall’Aps Terra Terra si inserisce nell’ambito del progetto Galattica – Rete Giovani Puglia – nodo di Martina Franca il cui obiettivo è quello di accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali.