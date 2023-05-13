Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

L’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania, insieme ai suoi partner internazionali, ha ospitato il terzo Partner Meeting del Progetto di Cooperazione Transnazionale “SOLAR – Sustainable reduction Of carbon footprint Level in program AiRports”. L’evento si è svolto il 10 e 11 maggio presso il MAK Hotel di Tirana, in Albania.

Il progetto, guidato dalla Regione Puglia – Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ha coinvolto diversi partner di rilievo, tra cui Aeroporti di Puglia SPA (Italia), Aeroporti del Montenegro (Montenegro), l’Autorità dell’Aviazione Civile dell’Albania (Albania) e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise – Sviluppo Italia Molise S.p.A. (Italia).

Il lavoro che tutti i partner del Progetto SOLAR stanno conducendo si è rivelato proficuo ed estremamente prezioso, poiché ha permesso di raggiungere risultati significativi e di produrre output che concretamente contribuiscono all’incremento dei livelli di sostenibilità ed efficientamento energetico degli aeroporti in Puglia, Albania e Montenegro. Ad oggi, infatti, si possono contare già alcuni risultati di progetto che sono determinanti: il carbon footprint report (report sull’impronta di carbonio), il low energy plan (piano di efficientamento energetico) e lo studio sulle connessioni e il trasporto tra Puglia e Molise.

Ma c’è di più. Durante il meeting, l’intero partenariato ha condiviso l’idea di rafforzare la strategica collaborazione attivata grazie a SOLAR, pianificando nuove azioni, da realizzare nell’ambito del Programma IPA South Adriatic 2021-2027, che consentano ai partner di implementare ulteriori interventi efficaci e sostenibili, mirati al graduale, ma effettivo, raggiungimento della carbon neutrality.

Il progetto SOLAR, finanziato con 688.500,00 euro dal Programma INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020, è un’iniziativa ambiziosa che mira a contribuire alla realizzazione del programma internazionale “Airport Carbon Accreditation”, una certificazione promossa da ACI Europe (l’Associazione europea dei gestori aeroportuali). Questo quadro strategico di azioni è rivolto alle società di gestione aeroportuali e a tutti gli stakeholder coinvolti che intendono raggiungere la “carbon neutrality” (NET ZERO), ovvero neutralizzare le emissioni di CO2 attraverso programmi di efficientamento energetico.

Nell’ambito del progetto, i partner si sono impegnati nell’implementazione di diverse azioni affinché gli aeroporti possano diventare luoghi ambientalmente sostenibili ed efficienti, promuovendo l’interscambio di buone pratiche nell’area del Programma.