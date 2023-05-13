In mezza Italia è allerta maltempo oggi. Codice giallo riguardante undici regioni e per l’Emilia-Romagna il codice arancione è perfino un miglioramento rispetto al rosso dei giorni scorsi. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.

In Puglia allerta temporali dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente

deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: codice giallo per il foggiano, secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.