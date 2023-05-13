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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per undici regioni ed arancione per l’Emilia-Romagna Protezione civile, previsioni meteo

13 Maggio 2023
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In mezza Italia è allerta maltempo oggi. Codice giallo riguardante undici regioni e per l’Emilia-Romagna il codice arancione è perfino un miglioramento rispetto al rosso dei giorni scorsi. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile.

In Puglia allerta temporali dalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente
deboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio: codice giallo per il foggiano, secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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