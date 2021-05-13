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5 Maggio 2026
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Puglia, vaccini: da oggi pomeriggio le prenotazioni dei nati nel 1964 e nel 1965. Nuova fornitura di dosi. Italia: da lunedì prenotazioni per i 40-49enni Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

13 Maggio 2021
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Dalle 14 odierne chi, residente in Puglia, è nato fra l’1 gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1965 può prenotare la vaccinazione anti corona virus. Può farlo online (La Puglia ti vaccina) o telefonando al call center (800713931) oppure andando in farmacia.

In Puglia serviva rimpinguare la fornitura di dosi e ciò è avvenuto nelle scorse ore. Nella regione ieri pomeriggio era stata raggiunta quota 96,1 per cento di dosi utilizzate rispetto a quelle tuttora disponibili, ciò che ha posto la Puglia ad essere la regione con il maggiore numero di somministrazioni in rapporto alla disponibilità di dosi. Intanto a livello nazionale si prospettano le vaccinazioni per gli over 40.

Di Francesco Santoro:

Via libera da parte del commissario per l’emergenza Covid alle prenotazioni per la somministrazione delle dosi di vaccino destinate agli over 40. Il generale Francesco Figliuolo ha inviato una nota alle Regioni per indicare che, a partire da lunedì 17 maggio, anche i nati fino al 1981 potranno fissare l’appuntamento per ricevere l’iniezione. Ma allo stesso tempo bisognerà tenere in considerazione le esigenze dei soggetti fragili e dei sessantenni non ancora vaccinati. Figliuolo fa sapere, infine, che oggi è partita la distribuzione di circa 2,1 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNtech.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.

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