Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 13 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.160 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 554 casi positivi: 141 in provincia di Bari, 45 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 101 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 89 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti.

Sono stati registrati 31 decessi: 6 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 5 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.354.067 test.

198.273 sono i pazienti guariti.

40.295 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 244.787 così suddivisi:

93.105 nella Provincia di Bari;

24.365 nella Provincia di Bat;

18.549 nella Provincia di Brindisi;

43.935 nella Provincia di Foggia;

25.275 nella Provincia di Lecce;

38.396 nella Provincia di Taranto;

785 attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/GRrgE